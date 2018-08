U&D forse al via il 10 settembre | volti da Temptation Island tra le ipotesi sui troni

Blastingnews

: @aIlthemtears @minajcum are u ............ Insane ??????? ?????????????????? - ArianaGrande : @aIlthemtears @minajcum are u ............ Insane ??????? ?????????????????? - Michele_ADAPT : Dopo i commenti a caldo, i documenti. E un percorso per la loro lettura. Un contributo @ADAPTland curato da… - SCBastia : ? 90' #SCBFCB 3-1 : Fine di u scontru, 3 à 1 pè u Sporting ! Forza Bastia ! -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Mancano poche settimane all'inizio della nuova stagione di Uomini e donne. Il famoso people show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, approdera' sul piccolo schermo a distanza di circa un mese. Come ci fa sapere Giuseppe Candela, attraverso la notizia riportata sul proprio profilo social, Uomini e Donne 2018/2019 dovrebbe cominciare a partire da giorno 10con la messa in onda del primo appuntamento pomeridiano. Tuttavia, sara' opportuno attendere la conferma ufficiale da parte della redazione televisiva, di cui ricordiamo far parte Raffaella Mennoia, nota autrice del programma. Gossip U&D, tra i papabili nuovisti dueda: Lara e Gianpaolo Sebbene manchi più di un mese all'inizio della nuova edizione del trono classico di Uomini e Donne, in rete sono gia' in circolo i nomi dei possibili nuovisti che potrebbero sedere sulla poltrona ...