Uccide il padre a coltellate dopo lite

Frosinone - Uccide padre con 4 coltellate : 14.23 Tragedia familiare ad Esperia, in provincia di Frosinone, dove un 40enne ha ucciso il padre di 68 anni, pensionato, con 4 coltellate. Il delitto è avvenuto al culmine di una lite. La vittima, Antonio Teoli,ha tentato di difendersi colpendo a sua volta il figlio, che dopo il delitto ha chiamato i Carabinieri. Il 40enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Sul fatto indagano i militari della compagnia di Pontecorvo e del ...

Esperia. Mario Teoli Uccide a coltellate il padre Antonio : Esperia è sotto choc. Un litigio in famiglia è finito in omicidio. Lungo la via provinciale che collega Esperia (Frosinone)

Il Segreto anticipazioni : JULIETA Uccide suo padre IGNACIO - ecco perché : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato del sequestro di JULIETA Uriarte (Claudia Galan): convinta che il padre IGNACIO Valquero (Juan Carlos Vellido) voglia stabilire un rapporto con lei, la nostra protagonista accetterà di lasciare Puente Viejo in compagnia del genitore ma, ovviamente, ignorerà che quest’ultimo è in combutta con Francisca Montenegro (Maria Bouzas)… Stanca dei continui litigi ...

Scopre che il padre 87enne nasconde foto di bimbi nudi : lo Uccide e nasconde il corpo in giardino : Barbara Coombes, 63nne inglese, ha nascosto la morte del padre alle autorità per oltre 12 anni, percependo la pensione dell'anziano fino allo scorso gennaio, quando un funzionario del welfare ha preteso di vedere l'uomo. A quel punto, è stata costretta a rivelare tutta la storia: è stata condannata a 9 anni di carcere.Continua a leggere

Si Uccide a 15 anni impiccandosi a un albero - la straziante scoperta del padre : "Se un aereo fosse atterrato sulla mia testa sarei stato meno sorpreso, è stato uno shock totale" ha ricordato il padre dell'adolescente trovata appesa ad un albero su una collina non lontana da casa nel novembre scorso.Continua a leggere

Dramma in famiglia : Uccide il padre con un cacciavite : Un litigio in famiglia è finito nel sangue a Soleminis, in provincia di Cagliari. Poco dopo le ore 22 di venerdì 6 luglio, in una abitazione del paese è scoppiata una lite tra padre...

