UBI Banca cede 2 | 75 miliardi di NPL

UBI BANCA/ Firma accordo con il gruppo cooperativo Cgm per i servizi welfare : Ubi BANCA e il Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Cgm hanno Firma to questa mattina un accordo di partnership.

UBI Banca - partnership con CGM : entrerà in UBI Welfare : Teleborsa, - Accordo tra UBI Banca e il Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale CGM . La partnership consentirà al gruppo cooperativo di entrare a far parte di UBI Welfare , servizio dell'...

Joint venture di UBI Banca selezionata dal Gruppo Alibaba quale gestore di un nuovo fondo di liquidità della piattaforma : La piattaforma finanziaria del Gruppo Alibaba , Ant Financial Services Group, ha selezionato Zhong Ou Asset Management Joint venture di Ubi Banca quale gestore di uno dei 4 nuovi fondi di liquidità che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : UBI Banca a +2 - 2% - Ferrari a -0 - 7% - 16 luglio 2018 - : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : UBI Banca a +2 - 2% - Ferrari a -0 - 7% (16 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:54:00 GMT)

UBI Banca insignita del premio European Grand Prix de la Mixité : Teleborsa, - UBI Banca riceve il premio " 1st European Grand Prix de la Mixité " FTSE MIB Category ": un riconoscimento istituito per valorizzare e promuovere le organizzazioni che si distinguono per ...

UBI Banca insignita del premio "European Grand Prix de la Mixité" : UBI Banca riceve il premio " 1st European Grand Prix de la Mixité " FTSE MIB Category ": un riconoscimento istituito per valorizzare e promuovere le organizzazioni che si distinguono per best practice ...