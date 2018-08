U-BOOT 96 Su Rai Movie il film di Wolfgang Petersen oggi | 2 agosto 2018

Re BOOT di «Roswell» : il trailer non convince i fan : «Tutte le piccole città hanno una storia». È la voce di Jeanine Mason che parla durante l’anteprima del Reboot di Roswell, al Comic-Con di San Diego. Lo fa a sedici anni dalla serie originale, quando milioni di spettatori seguivano le avventure di Liz, Max, Isabel, Maria e Michael in una cittadina tranquilla, con alieni da scovare e pianeti a cui tornare. Ora, sull’onda delle tante serie tv rispolverate a distanza di decenni, Roswell ...

Il video trailer di Roswell - New Mexico divide il pubblico : il reBOOT coi nuovi Liz e Max punta sulla nostalgia : Come già accaduto con l'annuncio dell'avvio della produzione di un reboot, anche il trailer di Roswell, New Mexico nella nuova versione che sarà in onda su The CW la prossima stagione ha diviso il pubblico, attirando molte critiche ma anche generando un certo entusiasmo. L'idea di un remake di Roswell ha diviso i fan della serie originale sin da subito e le prime immagini del nuovo show non sono da meno: anche il primo trailer si è dimostrato ...