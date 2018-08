Tweet populisti dalla Russia anche sul voto italiano Come negli Stati Uniti

Governo - Oettinger contro i populisti in Italia. I Tweet degli utenti stranieri : “Dice agli elettori che sbagliano. Incredibile” : “Nel mio primo tweet sull’intervista esclusiva a Oettinger ho sbagliato a scrivere il virgolettato del commissario. Ecco perché l’ho cancellato. Voleva essere un riassunto veloce della mia intervista. Mi scuso per la confusione. Per favore, leggete le frasi tradotte“. È l’ultimo tweet di Bernd Thomas Riegert, il giornalista di Deutsche Welle che ha intervistato il commissario Ue al bilancio Gunther Oettinger. Che, ...