“Tutta colpa sua” L’attacco di Salvini è senza precedenti | “Ci saranno conseguenze”

“Tutta colpa delle ONG” : come e perché sono diventate il nemico pubblico numero uno : Ai migranti stiamo lasciando essenzialmente due opzioni, morire in mare o essere riportati in Libia; le ONG danno fastidio perché ripudiano questo paradigma e fanno ciò che gli stati europei non vogliono più fare, ovvero mettere in cima alla scala delle priorità la tutela della vita e il rispetto dei diritti umani. Ma soprattutto, ci costringono a non girarci dall'altra parte, ad ammettere che ciò che sta accadendo ci riguarda in prima ...