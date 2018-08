Turisti si perdono sulle montagne del Lecchese | recuperati

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Durante un’escursione ai Piani di Bobbio, nel, una famiglia composta da padre, madre e figlio di 11 anni, hanno perso l’ultima cabinovia per tornare a Barzio (Lecco) dove stanno soggiornando: hanno deciso di percorrere un sentiero impervio che non conoscevano e si sono persi, con l’ulteriore complicazione del maltempo in atto. A seguito del mancato rientro della famiglia, sono scattate le operazioni di ricerca del Soccorso Alpino di Lecco e della Valsassina: sono stati individuati nella notte, rifocillati e riaccompagnati a valle a piedi per circa un’ora e poi con la jeep fino a Barzio. L'articolosidelMeteo Web.