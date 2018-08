Turchia | bresciano scomparso L' appello | vogliono uccidermi

L'appello di Alessandro Sandrini - bresciano scomparso in Turchia rapito da jihadisti : "L'Italia mi aiuti - mi uccideranno" : Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016, in tuta arancione e sotto la minaccia delle armi che lancia un appello per essere liberato.Il filmato, di cui si era avuta notizia l'11 luglio scorso, è già nel fascicolo dell'inchiesta della Procura di Roma. "Oggi è il 19 luglio 2018 ...