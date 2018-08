Trump non molla la presa su Pechino

Russiagate - Casa Bianca : tweet Trump su fine indagini non è un ordine : Il tweet in cui il presidente americano, Donald Trump, ha chiesto la fine delle indagini sul Russiagate "non è un ordine, è la sua opinione". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Sarah ...

Ecco perché non mi ha convinto la visita di Conte a Trump : La sintonia tra Usa e Italia, o almeno la sintonia tra Trump e Conte, si basa sul fatto che entrambi sono "outsider" della politica " dice il presidente " ed entrambi rappresentano "il cambiamento " ...

Conte a Trump : «I dazi non tocchino gli interessi delle aziende italiane» : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte vuole assicurarsi che i dazi americani non tocchino gli interessi delle aziende italiane, soprattutto per quanto riguarda i prodotti dell'agroalimentare. ...

Cosa non aspettarsi dall'incontro Conte-Trump : Trump si prepara ad incontrare il premier italiano Conte Washington, 30 lug 08:41 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, è volato a Washington per incontrare il presidente statunitense Donald Trump. La prima visita del premier italiano alla Casa Bianca in programma

Ira Trump - 'media non sono patriottici' : ANSA, - NEW YORK, 29 LUG - Donald Trump torna ad attaccare i media dopo aver incontrato l'editore del New York Times, A.G. Sulzerberg: "La libertà di stampa richiede la responsabilità di riportare le ...

MAIORCA CONTRO SALVINI : “PERSONA NON GRATA”/ Ultime notizie : nella “lista nera” potrebbe finire anche Trump : MAIORCA a SALVINI "Persona non gradita". Ultime notizie, arriva la replica del ministro dell'interno: "Chi se ne frega se non mi vogliono, le vacanze le faccio in Italia"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:04:00 GMT)

Chi tutela - e chi non tutela - in Europa l'accordo Trump-Juncker su dazi e dintorni : L'analisi dell'editorialista Guido Salerno Aletta sull'accordo commerciale fra Trump e Juncker Brutta storia, quella a cui si sta dando avvio con l'accordo firmato alla Casa Bianca tra il Presidente ...

Trump-Juncker - la tregua che non ti aspetti. Reggerà la linea 'dazi zero'? : Con la proclamazione di questa inaspettata tregua tra Washington e Bruxelles, la prima economia al mondo e il vecchio continente hanno dichiarato il loro impegno a lavorare insieme anche per ...

Trump vuole rimandare l’incontro con Putin - non si farà prima della fine dell’indagine di Robert Mueller : Mercoledì la Casa Bianca ha detto che il presidente americano Donald Trump vuole rimandare l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin inizialmente annunciato per il prossimo autunno: Trump vuole aspettare la fine dell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller, quella sulle The post Trump vuole rimandare l’incontro con Putin, non si farà prima della fine dell’indagine di Robert Mueller appeared first on Il Post.

Usa - Donald Trump : dazi sulle auto se l’Europa non cambia : Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia proviene da NewsGo.

Trump aspetta Juncker proponendo la grande tregua : azzeriamo dazi e barriere di ogni tipo - ma l'Ue non lo farà : Ennesima provocazione via Twitter del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A poche ore dall'incontro fissato oggi a Washington con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, ...

Ex diplomatici contro Trump : "Agenzia per i rifugiati non va chiusa" : Le dichiarazioni del tycoon avevano suscitato la reazione indignata del mondo diplomatico e delle ong. Gli stessi autori della lettera indirizzata oggi a Mike Pompeo avevano rivolto, nel luglio del ...

Trump insegnerà all'Europa a commerciare - non a rubare - : Washington paventa a Bruxelles la minaccia di nuovi dazi, se i negoziati in programma mercoledì falliranno. Questa volta nel mirino della Casa Bianca finiranno le case automobilistiche europee. Lo ha ...

Scrivi idiot - appare Trump. Imbarazzo di Google che si scusa - ma il risultato non cambia : Nella storia del motore di ricerca più usato al mondo, non è la prima volta. Un paio di anni fa, è accaduto anche all'ex-presidente americano Bill Clinton, associato alla parola 'rapist', stupratore, ...