Trump dice basta | Il Russiagate va fermato

Ora Trump dice che la Russia potrebbe favorire i Democratici alle prossime elezioni : Sostiene di essere stato il presidente statunitense più duro con i russi, che quindi «di sicuro non vogliono Trump»

Trump benedice la campagna di “massima pressione” sull’Iran : New York. A conclusione di un fine settimana di tweet furiosi sulla caccia alle streghe dal suo golf club in New Jersey, Donald Trump ha aggredito il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, con un infuocato messaggio tutto in maiuscolo: “Mai, mai minacciare gli Stati Uniti o pagherete conseguenze che p

La Regina Elisabetta ha inviato un messaggio in codice a Trump con le sue spille? Assolutamente sì : La famiglia reale inglese non lascia nulla al caso, in special modo l'abbigliamento. La Regina Elisabetta sa bene cosa indossare durante gli impegni ufficiali, e raramente lascia a casa le sue spille. Quella indossata durante l'incontro con Trump sembra, però, nascondere un messaggio in codice: la sovrana infatti ha scelto di indossare proprio quella che le era stata donata nel 2011 dall'ex presidente Barack Obama e dalla moglie ...

Trump dice che non voleva difendere Putin - si è solo impappinato : Che avevate capito? Dopo aver ricevuto critiche feroci, anche dal suo partito, ha detto che si è espresso male e in realtà la Russia ha effettivamente interferito nelle elezioni del 2016

Trump dice sempre più menzogne : (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) Che sia un bugiardo seriale (e che lo faccia intenzionalmente) o che sia invece semplicemente ignorante e più confuso, non possiamo di certo dirlo. Sappiamo però che il presidente americano Donald Trump tende sempre più spesso a mentire. È quanto riporta un’analisi statistica svolta da The Star, uno dei più grandi siti di notizie online canadesi, secondo cui tra tutte le parole dette come presidente degli ...

Arrestata Stormy Daniels - la pornostar che dice di essere stata l’amante di Trump : L’attrice hard Stormy Daniels, impegnata in una battaglia in tribunale con il presidente Donald Trump sul loro...

Arrestata in uno strip club la pornostar che dice di aver avuto una relazione con Trump : Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione con Donald Trump nel 2006, è stata Arrestata in un locale notturno dell’Ohio: ha permesso ad alcuni clienti di toccarla, in violazione delle leggi statali. A renderlo noto è stato il suo avvocato, Michael Avenatti, definendo l’arresto una «mossa politica e una totale trappola che...

BRETT KAVANAUGH - CHI E'?/ Il giudice cattolico scelto da Trump alla Corte Suprema degli Usa : Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il nuovo giudice della Corte Suprema che prenderà il posto de dimissionario Anthony Kennedy, è il cattolico BRETT KAVANAUGH

Trump sceglie Brett M. Kavanaugh per la Corte Suprema. Un giudice conservatore al posto di Kennedy : Bush Kavanaugh è molto connesso alla politica di Washington ed era stato molto vicino a George W. Bush. Nel presentarlo alla Casa Bianca, Trump lo ha descritto come "una delle menti giuridiche più ...

Usa - Trump : nelle prossime ore annuncio nuovo giudice Corte suprema

Patreon dice stop al porno? «Colpa di una legge di Trump». Modelle hot nel panico - anche italiane : ... nome d'arte di una ragazza sarda che vanta un milione e mezzo di followers su Instagram: Fishball fa parte, appunto, delle Suicide Girls, un gruppo di Modelle, presenti in tutto il mondo, che ...

Corte Suprema Usa - si dimette il giudice Kennedy/ Lascia il conservatore moderato : la svolta di Trump : Corte Suprema Usa, si dimette il giudice Kennedy: il conservatore moderato Lascia all'età di 81 anni, il presidente Donald Trump prepara la svolta, "via alla corsa per sostituirlo"

Giudice Usa "ricongiungere famiglie migranti separate"/ Tribunale vs Trump : protetti 2mila minori 'in gabbia' : Giudice California sfida Trump: "ricongiungere le famiglie dei migranti separate" alla frontiera Usa-Messico. Il Tribunale protegge i 2mila minori "in gabbia" e anche le separazioni future