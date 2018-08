Trump chiede di valutare dazi del 25% su prodotti Cina

Russiagate - Trump chiede lo stop immediato delle indagini : Il presidente Donald Trump torna a twittare sul Russiagate nel secondo giorno di processo a carico di Paul Manafort, suo ex capo della campagna elettorale dimessosi anzitempo per i troppi dubbi sui ...

Conte e il dossier Libia : il premier chiede a Trump di bloccare i francesi sul petrolio : Total vuole subentrare alle società americane nell’areaE gli Stati Uniti puntano a portare in Europa il loro gas

Conte chiede a Trump di bloccare i francesi sul petrolio di Tripoli : Politica ed economia si intrecciano: ad aprile Sarraj blocca l'operazione. Ma le ambizioni dei francesi restano vive. Macron convoca le fazioni libiche a Parigi per concordare un percorso che porti ...

Vertice Nato - alleati smentiscono Trump sulle spese/ Conte chiede lo sconto - Macron-Merkel vs Presidente Usa : Trump minaccia gli alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al Vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Nato - Trump insiste - la Germania non paga e chiede : 'Spese per la difesa al 4%' : Il presidente Usa Donald Trump torna alla carica all'avvio del secondo giorno del summit Nato con un nuovo tweet contro la Germania, l'Europa e le spese Nato e il nodo commercio. "I presidenti" ...

Nato - summit nervoso : Trump chiede di raddoppiare la spesa militare - rapporti Usa-Ue ai minimi : Durante un incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, Donald Trump ha attaccato ancora una volta la Germania, accusandola di essere «prigioniera» di Mosca sull'energia. Poi ha ...

Trump chiede più soldi all'Ue Nel mirino Merkel - Orban e Praga "A rischio l'esistenza della Nato" : Il presidente Usa chiede più investimenti dall'Ue o minaccia di non riaffermare l'impegno nella difesa collettiva. Nel mirino di Trump soprattutto Merkel, Orban e la Repubblica Ceca Segui su affaritaliani.it

Chi finanzia la Nato e perché Trump chiede agli alleati di pagare di più : Alla vigilia del vertice annuale dell’Alleanza atlantica il barometro delle relazioni tra i due lati dell'Oceano atlantico non potrebbe segnalare un clima più tempestoso. L’America di Trump chiede agl ialleati di aumentare le spese per la difesa: nel mirino è soprattutto la Germania di Angela Merkel...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Petrolio visto in calo : Trump chiede ai sauditi aumento produzione : ... concordando sulla necessità di mantenere stabili i mercati petroliferi e la crescita dell'economia globale, ma senza fornire alcun dettaglio. Dal canto suo Riad ha confermato la conversazione ...

Usa - la portavoce di Trump cliente indesiderata : proprietaria del ristorante le chiede di andarsene : E poi tutti l'hanno guardata sfuggire alle domande e difendere una politica che ha causato la separazione dei bambini migranti dai loro genitori '. Non era, insomma, solo una cliente con la quale c'è ...

Trump minaccia dazi del 20% su auto Ue - chiede rimozione barriere : New York, 22 giu. , askanews, 'A lungo l'Unione europea ha imposto dazi e barriere commerciali sugli Stati Uniti e le loro grandi aziende e i loro lavoratori. Se questi dazi e queste barriere ...

New York - procura fa causa a Trump Foundation e richiede scioglimento - : Secondo l'accusa la fondazione benefica legata al presidente statunitense e ai figli avrebbe compiuto "violazioni estese e persistenti della legge federale": i fondi ricevuti sarebbero stati usati per ...