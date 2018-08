Trovato cadavere mummificato di un uomo

“C’è un cadavere!”. Choc nel bosco - Mauro Trovato così : Mauro Ceccherini 60 anni, era uscito ieri nei boschi dei dintorni di Laterina. La sera, però, non aveva fatto rientro a casa e i familiari si sono allarmati. Le mancate risposte al cellulare, poi, hanno fatto scattare l’allarme ed è partita la ricerca che, soltanto all’alba di oggi, si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo. Ceccherini, che era uscito per una battuta di caccia selettiva al cinghiale, giaceva a pochi metri dalla sua preda, ...

“C’è un cadavere!”. Choc nel bosco - Massimo Trovato così : Mauro Ceccherini 60 anni, era uscito ieri nei boschi dei dintorni di Laterina. La sera, però, non aveva fatto rientro a casa e i familiari si sono allarmati. Le mancate risposte al cellulare, poi, hanno fatto scattare l’allarme ed è partita la ricerca che, soltanto all’alba di oggi, si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo. Ceccherini, che era uscito per una battuta di caccia selettiva al cinghiale, giaceva a pochi metri dalla sua preda, ...

Orrore a Napoli - riTrovato cadavere in un cantiere : ipotesi lupara bianca : Macabra scoperta, poche ore fa a Miano. Il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo è stato scoperto da alcuni tecnici dell'Abc (Acqua bene comune) impegnati in lavori di...

Gioca nel Po - Trovato cadavere ragazzino : ANSA, - BERGANTINO , ROVIGO, , 27 LUG - E' stato recuperato questo pomeriggio il corpo senza vita del 16enne che ieri pomeriggio era stato inghiottito dalle acque del Po a Bergantino mentre stava ...

Vercelli - cadavere di donna Trovato in una valigia : c’è un indagato : C’è un indagato per la morte della donna ritrovata in una valigia il 4 novembre 2017. Parte da lontano la storia di Franca Musso, quando il 16 ottobre 2016 è stata denunciata la sua scomparsa. Il suo cadavere è stato ritrovato otto mesi fa in una valigia, nelle campagne del Vercellese. Poi esami e accertamenti per dare un nome a quel cumulo di ossa. Fino ad arrivare ad un altro nome, quello della persona iscritta oggi nel registro degli ...

Cadavere Trovato in valigia - c'è un indagato : frequentava la vittima : C'è un indagato per la morte di Franca Musso, la donna di 54 anni trovata morta in una valigia lo scorso novembre nelle campagne di Alice Castello, Vercelli,. Si tratta di un uomo residente in ...

Rovigo : Rfi - sulla linea Bologna - Padova Trovato cadavere - sospesa la circolazione : Rovigo, 26 lug. (AdnKronos) - È ripresa alle 8.45 la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna - Padova, sospesa dalle 5.50 di stamane per il rinvenimento di un cadavere tra le stazioni di Rovigo e Sant’Elena. Lo stop è stato necessario per consentire i rilievi dell’Autorità Giudiziaria. Gli effe

Venezia - Trovato cadavere in mare : potrebbe essere di Gianluca Bullo - scomparso da 5 giorni : Gianluca Bullo è scomparso alcuni giorni fa dal Lido di Venezia: le ricerche sul suo conto non avevano dato ancora frutti.Continua a leggere

Monza : Trovato cadavere di una donna in canale Cornate d’Adda : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Il cadavere di una donna di circa 70 anni è stato trovato nel canale di una centrale idroelettrica di Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza, questa mattina. La donna è stata ripescata dal 118, in via 25 aprile. Al momento, l’anziana non è stata identificata e sarà l’autopsia a stabilire come sia morta e da quanto tempo si trovasse nell’acqua. Indagano i carabinieri di ...

Sestri Levante - cadavere riTrovato in mare : proseguono le indagini : Tags: cadavere in acqua carabinieri cronaca genova indagini morto senza nome notizie liguria Sestri Levante Precedente

Cadavere Trovato nel Veronese - è di un 17enne olandese scomparso : Cadavere trovato nel Veronese, è di un 17enne olandese scomparso Cadavere trovato nel Veronese, è di un 17enne olandese scomparso Continua a leggere L'articolo Cadavere trovato nel Veronese, è di un 17enne olandese scomparso proviene da NewsGo.

17ENNE OLANDESE SCOMPARSO Trovato MORTO A VERONA/ Ultime notizie - il cadavere era vicino Gardaland : Ragazzo OLANDESE MORTO a VERONA: cadavere riTROVATO vicino Gardaland. Aveva solo 17 anni e si trovava in campeggio con la famiglia a Pacengo, dove era SCOMPARSO 4 giorni fa(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:21:00 GMT)

Verona - Trovato un cadavere in un canale : è del ragazzo olandese scomparso giovedì : Il diciassettenne, in vacanza con la famiglia in un campeggio di Pacengo, era scomparso giovedì: non era rientrato nel camping dopo essere uscito con un gruppo amici. Sconosciute ancora le cause della morte

Trovato cadavere nel veronese : ANSA, - VERONA, 23 LUG - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un corso d'acqua a Ronchi, tra Pacengo e Castelnuovo del Garda, non lontano dalla zona dove nei giorni scorsi era scomparso un ...