Tron | mercato in difficoltà

Fantacalciomercato : Messi all'Inter? Una battuta di Tronchetti Provera fa scatenare il web : E chi potrebbe rappresentare meglio dell'antagonista storico di Cristiano Ronaldo - l'altro giocatore più forte al mondo, l'argentino del Barcellona Leo Messi: 'E' chiaro che tutti vorremmo avere il ...

Calciomercato Inter - Tronchetti Provera lancia la bomba su Messi! : 1/11 ...

Mercato NBA – DeMarcus Cousins ritorna sulla firma con gli Warriors : “spero che qualche sTronzo si stia…” : DeMarcus Cousins ritorna a commentare la firma con i Golden State Warriors: l’ex centro dei Pelicans durissimo contro chi ha criticato la sua scelta L’affare che ha portato DeMarcus ai Golden State Warriors ha fatto storcere il naso a diversi addetti ai lavori, per le dinamiche secondo le quali è avvenuto: ‘Boogie’, uno dei migliori centri della lega, si è accontentato di un annuale da soli 5.3 milioni di dollari, ...

Calciomercato Fiorentina - il paTron Della Valle esce allo scoperto : “l’arrivo di Berardi? Ecco cosa posso dire” : Presente nel ritiro di Moena, il patron Della Fiorentina ha fatto il punto sul mercato e sugli obiettivi stagionali La stagione è iniziata, la Fiorentina suda e lavora nel ritiro di Moena agli ordini di Stefano Pioli, confermato dopo l’ottimo campionato dello scorso anno. LaPresse/Spada Mentre i giocatori faticano in campo, a guardarli c’è anche il patron Andrea Della Valle, giunto tra i suoi ragazzi per far sentire la presenza ...

Calciomercato Inter – Centrocampo - una polTrona per 3 : Paredes - Kovacic e un interessate prospetto della Serie A : Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un centrocampista: sondati i profili di Paredes e Kovacic, prende credibilità anche l’ipotesi Freuler Dopo l’arrivo di Nainggolan, il Centrocampo dell’Inter ha bisogno di un’ultima pedina per essere puntellato. Se Brozovic appare rinato dopo il Mondiale, il possibile addio di Vecino, richiesto dal Chelsea, spinge Piero Ausilio alla ricerca di un nuovo calciatore per la ...

Giulini show sul mercato del Cagliari : il paTron fa i nomi per Maran! : Da Barella a Castro, passando per altri obiettivi del club Cagliaritano, il presidente Giulini fa il punto sul calciomercato del Cagliari Il Cagliari sta lavorando sul mercato per rafforzare la rosa da mettere nelle mani di Rolando Maran, nuovo tecnico del club sardo. Il presidente Giulini, ha parlato oggi delle prossime mosse, durante l’inaugurazione della “Mostra Artigianato” all’interno del museo della Sardegna ...

Milan - Gattuso fa il mercato : 'CuTrone e Locatelli sono il futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva' : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...