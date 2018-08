Trenta | Con Raggi parlato anche di caserme per progetti sociali

Raggi - vertice con il ministro Trenta : 'Esercito per i campi nomadi' : SICUREZZA Militari di guardia ai campi nomadi, per limitare episodi di illegalità in attesa che si completi il piano del campidoglio per chiudere gli insediamenti e reinserire nella società chi ...

Nato : Trenta - confermata politica 'porta aperta' e nuova attenzione a Sud e Mediterraneo : Roma, 26 lug 16:25 - , Agenzia Nova, - Dal vertice è sostanzialmente uscito un messaggio di unità e solidarietà tra Alleati. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Elisabetta... , Rin,

Aereo di Stato Etihad - Toninelli - Trenta e Di Maio revocano il contratto : ROMA - I ministri Trenta, Toninelli e Di Maio, stracciano il contratto che Alitalia e Etihad firmarono 3 anni fa per il leasing, a caro prezzo, dell'Aereo di Stato probabilmente più caro del mondo, ...

Libia - incontro Trenta-Sarraj : no a voto prima di riconciliazione | : Missione della titolare della Difesa a Tripoli: "Fermare tratta esseri umani e immigrazione irregolare". Faccia a faccia con il leader libico: "Flussi destabilizzano, uniamo forze. Disponibili a ...

Battaglia libica fra Italia e Francia : Trenta a Tripoli rinsalda i rapporti con Al Serraj - di U. De Giovannangeli - : Competizione politica, diplomatica e militare fra Roma e Parigi in Libia. La ministra della Difesa: 'Fermare la tratta degli esseri umani'

Battaglia libica fra Italia e Francia : Trenta a Tripoli rinsalda i rapporti con Al Serraj : Dopo Matteo Salvini ed Enzo Moavero Milanesi, a Tripoli "sbarca" Elisabetta Trenta. Una visita, quella della ministra della Difesa pentastellata, a "sorpresa", per la tempistica, ma non per l'obiettivo: consolidare il rapporto tra Roma e il governo di Tripoli guidato da Fayez al-Serraj.Le dichiarazioni ufficiali non danno conto, se non in minima parte, della partita che da tempo si sta giocando in Libia. Una partita che ha come posta in gioco ...

Libia - visita a sorpresa del ministro Trenta : incontro con Sarraj - : La titolare del ministero della Difesa è atterrata a Tripoli in mattinata e ripartirà stasera. Previsti un faccia a faccia con il premier libico e la visita all'ospedale da campo italiano a Misurata

Visita a sorpresa del ministro Trenta in Libia - incontro con Sarraj : Visita a sorpresa del ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia. Trenta è atterrata all'aeroporto di Tripoli, dove è stata accolta dal suo omologo libico. In giornata il ministro incontrerà al ...

Investire nella difesa con prospettiva di lungo periodo. Parla Elisabetta Trenta : Non a caso, come ha scritto lei stessa, la Trenta è volata a Londra "al fine di promuovere a nome del governo un comparto che per l'Italia rappresenta un importante volano di sviluppo per l'economia ...

Un normale controllo? Due militari fermano con forza un sospetto all'uscita della metro di Roma. Trenta : "Li ringrazio" : Sono le 18.25 di sabato 14 luglio quando l'occhio di uno smartphone si attiva e registra immagini concitate appena fuori la stazione metro di Rebibbia, periferia di Roma. Si vedono due militari, impegnati nell'operazione "Strade sicure", che fermano un immigrato. Le immagini, in possesso di Huffpost, iniziano con il fermato già a terra, con del sangue ben visibile sulla testa. I due soldati, coadiuvati da un vigilantes in servizio presso ...

