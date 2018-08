Trama e promo del finale di The 100 5 | chi sopravvivrà nell’ultimo episodio? video

The Last Ship 5 : Trama e promo della quinta stagione (VIDEO) : The Last Ship 5 trama e promo – La quinta stagione sarà l’ultima e questo è un duro colpo per tutti i fan della serie Tv. La premiere è prevista per il prossimo 9 settembre 2018, dopo aver conquistato la Top 5 della Cable Summer Dramas. Lo show firmato TNT è pronto per la sua missione finale: che cosa succederà in The Last Ship 5? The Last Ship 5 trama e anticipazioni Abbiamo lasciato il mondo alle prese con il virus mortale e la ...

El Chapo 3 su Netflix da fine luglio - l’ultima stagione dalla rocambolesca evasione alla caduta del boss : Trama e promo : Con l'arrivo de El Chapo 3 su Netflix alla fine di luglio il gigante dello streaming si prepara ad una nuova stagione ricca di proposte originali. In attesa del ritorno di Narcos, Stranger Things, La Casa de Papel ed altri titoli di grande successo mondiale, la piattaforma propone la terza ed ultima stagione de El Chapo, dedicata alla rocambolesca vita del padrone del narcotraffico messicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. La sua storia, ...

Il finale di Scandal 7 in onda in Italia il 17 luglio - presto anche in chiaro : promo e Trama dell’addio alla serie : anche per il pubblico Italiano è arrivato il momento di dire addio ad Olivia Pope e ai suoi gladiatori in doppio petto col finale di Scandal 7, in onda su FoxLife (canale 114 di Sky), in anteprima assoluta per il nostro Paese il 17 luglio alle 21.00. L'ultimo episodio della settima stagione di Scandal rappresenta anche il finale di serie: il political drama di Shonda Rhimes che ha rappresentato uno dei primi felici esperimenti capaci di ...

Westworld 2×10 : Trama - anticipazioni e promo SPOILER : Westworld 2×10 The Passanger va in onda lunedì 2 luglio 2018 su Sky Atlantic. In originale, sulla HBO, l’episodio viene trasmesso una settimana prima, domenica 24giugno, mentre in lingua originale va in onda sempre su Sky Atlantic alle ore 3:00 in contemporanea con la HBO. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO Westworld ...

Westworld 2×09 : Trama - anticipazioni e promo SPOILER : Westworld 2×09 Vanishing Point va in onda lunedì 25 giugno 2018 su Sky Atlantic. In originale, sulla HBO, l’episodio viene trasmesso una settimana prima, domenica 17 giugno, mentre in lingua originale va in onda sempre su Sky Atlantic alle ore 3:00 in contemporanea con la HBO. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO Westworld ...

Il finale di Grey’s Anatomy 14 su FoxLife il 18 giugno con due matrimoni e gli addii a April e Arizona : Trama e promo : Va in onda anche in Italia il finale di Grey's Anatomy 14 su FoxLife: il 18 giugno la quattordicesima stagione del medical drama si conclude con la trasmissione del ventiquattresimo episodio, dedicato al gran giorno di Alex e Jo ma anche al congedo di April e Arizona, personaggi che non torneranno nei nuovi episodi a settembre. Il finale è ambientato in un isolotto a largo di Seattle in cui dovrebbe tenersi il matrimonio di Karev con la ...

Westworld 2×08 : Trama - anticipazioni e promo SPOILER : Westworld 2×08 Kiksuya va in onda lunedì 18 giugno 2018 su Sky Atlantic. In originale, sulla HBO, l’episodio viene trasmesso una settimana prima, domenica 10 giugno, mentre in lingua originale va in onda sempre su Sky Atlantic alle ore 3:00 in contemporanea con la HBO. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO Westworld ...

Westworld 2×07 : Trama - anticipazioni e promo SPOILER : Westworld 2×07 Les Ecorches va in onda lunedì 11 giugno 2018 su Sky Atlantic. In originale, sulla HBO, l’episodio viene trasmesso una settimana prima, domenica 3 giugno, mentre in lingua originale va in onda sempre su Sky Atlantic alle ore 3:00 in contemporanea con la HBO. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO Westworld ...

The 100 5 in pausa negli Stati Uniti - il sesto episodio slitta al 5 giugno : promo e Trama : The 100 5 si prende una pausa. negli Stati Uniti, il sesto episodio della quinta stagione non è andato in onda stanotte, e slitta invece alla prossima settimana, cioè il 5 giugno. Si tratta del primo break che la serie distopica si prende, dopo il debutto sul network The CW, lo scorso 24 aprile. Dopo la messa in onda del sesto episodio, al momento pare che The 100 5 proseguirà senza più nessuna interruzione, fino al doppio finale di stagione dal ...

Westworld 2×06 : Trama - anticipazioni e promo SPOILER : Westworld 2×06 Phase Space va in onda lunedì 4 giugno 2018 su Sky Atlantic. In originale, sulla HBO, l’episodio viene trasmesso una settimana prima, domenica 27 maggio, mentre in lingua originale va in onda sempre su Sky Atlantic alle ore 3:00 in contemporanea con la HBO. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO Westworld ...