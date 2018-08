Toyota Supra | il ritorno della leggenda

Toyota Supra - La sportiva debutta sulla salita di Goodwood : Come anticipato la Toyota ha portato al Goodwood Festival of Speed un prototipo di pre-produzione della nuova Supra. La coupé sportiva è stata così mostrata per la prima volta al pubblico in veste definitiva: nonostante le camuffature le principali linee della carrozzeria si possono già intuire, così come alcune delle venature che caratterizzeranno il cofano motore e i dettagli aerodinamici della coda, oltre alla particolare conformazione delle ...

Toyota Supra - la nuova purosangue giapponese debutta a Goodwood – FOTO : Ci sono nomi che suonano come leggenda, e letti insieme fanno ancora più effetto. Come la nuova Toyota Supra, prototipo da corsa che esordirà al prossimo Goodwood Festival of Speed (12-15 luglio) in una speciale livrea camouflage nera, rossa e bianca. Sul tradizionale percorso in salita la nuova erede della sportiva purosangue giapponese, rigorosamente con motore anteriore sei cilindri in linea e trazione integrale, verrà pilotata da un ...

Toyota Supra - a Goodwood finalmente il debutto : Sceglie la vetrina frequentata dai palati più fini per presentarsi in abiti civili. La GR Racing Concept vista al Salone di Ginevra estremizzava i tratti di Toyota Supra A90, codice di progetto che ...