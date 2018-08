Parigi : Tour Eiffel in sciopero - "stop a file mostruose" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mondiali Russia 2018 – La Francia è campione del mondo : ai piedi della Tour Eiffel tifosi in delirio [VIDEO] : tifosi pazzi di gioia ai piedi della Tour Eiffel dopo la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 La Francia è campione del mondo ! Nella finale di questo pomeriggio, ai Mondiali di Russia 2018 , contro la Croazia, i Bleus hanno avuto la meglio, trionfando col punteggio di 4-2. A Mosca i francesi sono pazzi di gioia, ma anche i tifosi rimasti in patria fanno una gran festa. Ai piedi della Tour Eiffel , infatti, è iniziato il party ...

'Guerre stellate' per la Tour Eiffel : ANSA, - PARIGI, 13 LUG - Guerre stellate alla Tour Eiffel : alcuni fra i più prestigiosi chef di Francia si battono per l'attribuzione della concessione della ristorazione, soprattutto quella del ...

Buffon al Psg - Parco dei Principi e Tour Eiffel ‘addobbati’ a festa : Parigi è pronta ad accogliere Gigi in stile… Neymar! : Gigi Buffon al Psg, a Parigi è tutto pronto per accogliere in pompa magna il portiere italiano per tanti anni protagonista alla Juventus Per un campione che potrebbe arrivare alla Juventus, ce n’è un altro che firma con un’altra squadra. L’ufficialità di Gigi Buffon al Psg potrebbe essere effettiva infatti nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica nella carriera del portiere dopo i suoi anni in bianconero. ...