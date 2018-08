Tornatene a casa | sporco negro Ballerino di 23 anni aggredito nel

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) "Mio figlio era a terra mezzo morto ed è stato offeso. Gli amici mi hanno raccontato che sono arrivati due balordi; uno di questi gli ha buttato a terra il cappellino. Davide ha risposto 'ma perchè lo stai facendo? Raccoglimi il cappellino'. Lo ha raccolto lui e mentre si alzava hanno cominciato a picchiarlo. Gli hanno rotto la mandibola. Adesso è sotto choc e non avrebbe mai pensato che oltre alle botte sarebbe stato insultato in modo così violento. Mentre lo picchiavano gli hanno detto ', non sei degno di stare con noi'". Questo il racconto di Giuseppe Mangiapane, padre di Davide,di 23, giovane figlio di una coppia di mauriziani ma nato a Palermo e adottato dopo la nascita da una coppia di San GiovGemini (Agrigento).Il giovane è stato picchiato e offeso il 21 luglio scorso fuori dal pub 51 a Lercara ...