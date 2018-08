“Tornate a casa insieme?” Temptation | com’è finita tra Martina e Gianpaolo

caffeinamagazine

: RT @Daewoneetos: Vi dico solo che siamo tornate a casa rotolando ???????? @Shimo231 @ten_BigBang_u12 @Helie911 @LunzyDesu @QaF_FyH https://t.co… - Helie911 : RT @Daewoneetos: Vi dico solo che siamo tornate a casa rotolando ???????? @Shimo231 @ten_BigBang_u12 @Helie911 @LunzyDesu @QaF_FyH https://t.co… - Shimo231 : RT @Daewoneetos: Vi dico solo che siamo tornate a casa rotolando ???????? @Shimo231 @ten_BigBang_u12 @Helie911 @LunzyDesu @QaF_FyH https://t.co… - Daewoneetos : Vi dico solo che siamo tornate a casa rotolando ???????? @Shimo231 @ten_BigBang_u12 @Helie911 @LunzyDesu @QaF_FyH -

(Di giovedì 2 agosto 2018) “Fermati, ti prego fermati”. “Island” ricomincia con il travagliato falò di. La puntata andata in onda il 30 luglio si era conclusa con la clamorosa gaffe della fidanzata e l’abbandono del falò da parte di. “Ero sicuro di uscire da qui con le valige per andare in unanostra urla-. Hai perso la cosa più bella che potevi avere. Facevo il cretino ma non ti ho mai mancato di rispetto”., infatti, negli ultimi giorni si era lasciata un po’ troppo andare con il tentatore Andrew. E dopo abbracci e carezze i due si erano baciati appassionatamente nel corso del loro week end romantico. Il ragazzo aveva lasciato il confronto tra la rabbia e il risentimento dopo che la propria fidanzata l’aveva chiamato con il nome del single Andrew.gli era corsa dietro cercando di spiegare la ...