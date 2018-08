Tiro a volo | Europei Leobersdorf 2018 | Matteo Marongiu sesto nel trap Azzurrini

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Erica Sessa vince l’oro! Azzurrine prime nella classifica a squadre : La giornata perfetta di Erica Sessa: l’azzurrina vince il titolo continentale della categoria junior nel trap femminile agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, al termine di una finale per cuori forti. Superata, all’ultimo piattello, la russa Daria Semianova. Il trionfo italiano è completato dalla vittoria nella classifica a squadre. nella finale individuale Erica Sessa prima dilapida negli ultimi piattelli un ...

Tiro a volo - Europei 2018 : nel trap maschile bene Mauro De Filippis - finale difficile per Giovanni Pellielo : Nella seconda giornata degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf (Austria) iniziano a sparare anche gli atleti della categoria senior: nel trap maschile si sono disputate le prime due serie delle qualificazioni, che si completeranno domani con gli ultimi 75 piattelli, immediatamente prima della finale. Gara individuale in chiaroscuro per l’Italia nella prima parte: se da un lato Mauro De Filippis è quarto con 49/50 dietro al trio di ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : buon avvio dell’Italia nel canottaggio. Azzurri in lotta nel Tiro a volo : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...

Tiro a volo - Europei 2018 : ottima partenza per Federica Caporuscio - a rischio Jessica Rossi : Nella seconda giornata degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf (Austria) iniziano a sparare anche gli atleti della categoria senior: nel trap femminile si sono disputate le prime due serie delle qualificazioni, che si completeranno domani con gli ultimi 75 piattelli, immediatamente prima della finale. Nella gara individuale giornata perfetta per la transalpina Melanie Couzy, che chiude con 50/50, davanti alla nostra Federica Caporuscio, ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : soffrono Jessica Rossi e Pellielo - bene Caporuscio e De Filippis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf secondo giorno di gare dedicato al trap junior con le ultime due serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Esordio per la categoria senior, che andrà in pedana per le prime due serie di qualificazione. Nel trap maschile junior Matteo Marongiu e Teo Petroni, in corsa per la finale, saranno ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : si comincia con il trap - primi piattelli per Jessica Rossi e Giovanni Pellielo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf secondo giorno di gare dedicato al trap junior con le ultime due serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Esordio per la categoria senior, che andrà in pedana per le prime due serie di qualificazione. Nel trap maschile junior Matteo Marongiu e Teo Petroni, in corsa per la finale, saranno ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 2 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Finalmente le prime medaglie agli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf secondo giorno di gare dedicato al trap junior con le ultime due serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Esordio per la categoria senior, che andrà in pedana per le prime due serie di qualificazione. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione. Nel trap ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap junior maschile Matteo Marongiu è il migliore degli azzurrini : Va definitivamente in archivio la prima giornata degli Europei di Tiro a volo: anche nel trap junior maschile giungono buone notizie per l’Italia. Almeno due dei tre azzurrini sono in lotta per l’accesso alla finale e per di più al momento il nostro team è al secondo posto nella classifica a squadre, dove ha ormai praticamente la certezza di portare a casa una medaglia. Decisivi gli ultimi 50 piattelli, in programma domani al termine ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap junior femminile azzurrine tutte in corsa per l’accesso alla finale : Va in archivio la prima giornata degli Europei di Tiro a volo: nel trap junior femminile buone notizie per l’Italia. Le nostre tre azzurrine sono tutte in lotta per l’accesso alla finale e per di più al momento sono in vetta alla classifica a squadre, dove hanno ormai praticamente la certezza di portare a casa una medaglia. Decisivi gli ultimi 50 piattelli, in programma domani al termine della prima giornata di gare della categoria ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Giovanni Pellielo cerca l’ennesimo trionfo : Sono scattati questa mattina con le prime serie di qualificazione del trap junior gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria, domani inizierà la rassegna continentale anche per i senior. Inizieranno le eliminatorie, con i primi 75 piattelli, del trap maschile e come sempre, al termine dei 125 piattelli previsti, i primi sei andranno in finale. L’Italia schiera un vero e proprio tridente composto dall’eterno Giovanni ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Jessica Rossi all’assalto del trono continentale nel trap femminile : Scatteranno tra pochi minuti gli Europei di Tiro a volo: oggi alle ore 12.15 inizieranno le eliminatorie del trap femminile junior, mezz’ora più tardi inizieranno gli uomini, sempre nella categoria junior. Domani però scatterà la rassegna continentale anche per la categoria senior: prime serie di piattelli per le donne del trap (specialità olimpica). Come sempre andranno in finale le prime sei classificate dopo 125 piattelli. Favorita ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 1° agosto. Tutti gli azzurri in gara : Tutto pronto. Scatteranno oggi, mercoledì 1, e si concluderanno domenica 12 agosto gli Europei di Tiro a volo: ad ospitarli sarà la località austriaca di Leobersdorf. Primo giorno di gare dedicato al trap junior con le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne. Non essendoci finali, non è prevista copertura televisiva dell’evento, poiché in streaming la Federazione europea dovrebbe trasmettere ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : l’Italia farà la voce grossa nelle specialità olimpiche? : Tutto pronto per gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria da domani al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi sei giorni spazio alla fossa olimpica, mentre nella seconda parte della rassegna si terranno le gare dello skeet. Andiamo a scoprire tutto sulle specialità olimpiche della categoria senior. TRAP MASCHILE L’Italia schiera un vero e proprio tridente composto dall’eterno Giovanni ...

