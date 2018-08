TIM Smart Kid offre un intrattenimento sicuro e divertente per i bambini dai 2 agli 8 anni

Francia - cellulari vietati a scuola/ UlTIMe notizie : cosa fanno gli altri paesi con lo smartphone : cellulari vietati a scuola. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:20:00 GMT)

Cellulari vietati a scuola/ UlTIMe notizie : niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia : Cellulari vietati a scuola. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Meglio del previsto il prezzo Samsung Galaxy Note 9 e tra i regali una smart TV? Le ulTIMissime : In fin dei conti il prezzo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere meno alto di quanto vociferato nelle ultime settimane. La speranza flebile ma comunque concreta, si basa sulla diffusione di un poster promozionale del telefono in presentazione il prossimo 9 agosto ora in circolazione in Indonesia e che anticipa il costo del phablet almeno nel territorio asiatico. Come dettaglia pure il sito SamMobile, ecco che l'esemplare potrebbe costare un po' ...

Dybala fa il birichino con lo smartphone - Paulo e lo scatto hot alle parti inTIMe della fidanzata [FOTO] : Dybala scatta una foto alle parti intime della fidanzata Oriana Sabatini in un lido di Mykonos, Paulo beccato in flagrante Dybala si sta rilassando a Mykonos con la nuovo fidanzata Oriana Sabatini. Il calciatore della Juventus e la modella argentina si stanno godendo una vacanza lussuosa in Grecia, in cui non mancano i risvolti hot. Mentre si gode il clima caldo dell’isola su un lettino di un lido di Mykonos, Dybala prende lo ...

Xiaomi - Mi A2 e A2 Lite / Presentati due nuovi smartphone di fascia media : otTIMo rapporto qualità-prezzo : Xiaomi, Mi A2 e A2 Lite: Presentati due nuovi smartphone di fascia media con ottimo rapporto qualità-prezzo. Quando arriveranno nel nostro paese? Grande curiosità tra gli utenti.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Il mio smartphone personale non è un top di gamma di ulTIMa generazione | Alberto : Quest'anno ho deciso di non cambiare smartphone, rimanendo fedele al mio OnePlus 5, nonostante avessi la possibilità di utilizzare smartphone più recenti. In questo articolo vi parlo del perché della mia scelta e del contenuto del mio dispositivo. L'articolo Il mio smartphone personale non è un top di gamma di ultima generazione | Alberto proviene da TuttoAndroid.

Samsung Bixby smart speaker potrebbe essere lanciato la prossima setTIMana : Il tanto chiacchierato smart speaker di Samsung con supporto all'assistente virtuale Bixby dovrebbe essere presentato nel corso della prossima settimana L'articolo Samsung Bixby smart speaker potrebbe essere lanciato la prossima settimana proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Moyee Massager - un elettrosTIMolatore controllabile da smartphone : Xiaomi presenta l'ennesimo gadget intelligente, Moyee Maassager, collegabile allo smartphone per gestire un programma intelligente di massaggi ed elettrostimolazione. L'articolo Xiaomi presenta Moyee Massager, un elettrostimolatore controllabile da smartphone proviene da TuttoAndroid.

Honor Note 10 sarà uno smartphone niente male secondo gli ulTIMi leak : Honor Note 10 potrebbe essere uno smartphone davvero niente male, almeno seguendo le specifiche tecniche trapelate in questo nuovo leak. Le dimensioni dovrebbero essere generose, così come le memorie e i mAh a disposizione. L'articolo Honor Note 10 sarà uno smartphone niente male secondo gli ultimi leak proviene da TuttoAndroid.

Orissa - alla St. Mary nuove 'classi smart' per sTIMolare le capacità di 3mila bambini : ... spiega: 'Vogliamo creare classi 'smart' nei villaggi rurali dell'India, accostando agli insegnamenti tradizionali anche materie diverse, come le moderne tecnologie, la danza e lo sport. Desideriamo ...

Le ulTIMe app stock di Nokia rese disponibili per tutti gli smartphone del brand : Le versioni degli smartphone Nokia dedicate al mercato cinese hanno a disposizione un intero set di app stock completamente diverso, anche per quel che riguarda l'interfaccia utente. Adesso, grazie al prezioso lavoro svolto dal Junior Member di XDA Akilesh T di LoveNokia, quelle applicazioni sono scaricabili ed utilizzabili su tutti gli smartphone del brand. L'articolo Le ultime app stock di Nokia rese disponibili per tutti gli smartphone del ...

Ai clienti da almeno un anno - TIM riserva sette smartphone top con anticipo zero : Essere clienti TIM di lunga data ha i suoi bei vantaggi, soprattutto adesso e se siete alla ricerca di un nuovo smartphone L'articolo Ai clienti da almeno un anno, TIM riserva sette smartphone top con anticipo zero proviene da TuttoAndroid.