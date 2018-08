Tiefenbrunner | quando il vino è questione di famiglia

gqitalia

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’Alto Adige non è poi così lontano. Nessun luogo lo è davverooffre del buon. A Niclara, un piccolo paese in provincia di Bolzano, sorge un’antica cantina che vale il viaggio:. Oltre ogni normale difficoltà nel pronunciarne il nome, ciò che conta è giungere fin qui: Niclara è una frazione di Cortaccia, uno dei 16 comuni che appartengono alla Strada deldell’Alto Adige, tra i più antichi percorsi vitivinicoli italiani. Lapossiede 25 ettari (più tre in affitto e una cinquantina di altri coltivatori di fiducia da cui acquista l’uva) dislocati sui comuni di Niclara, Cortaccia e Magrè, tra i 250 e i 1.000 metri di altitudine. «È la natura a darci il ritmo, noi ci adattiamo e ci preoccupiamo di donare ad ogni varietà il terreno in cui può svilupparsi al meglio», parla Christof, rappresentate ormai della quinta generazione di una...