The Long Dark | il gioco è atteso a settembre | ecco i dettagli del lancio reatail

The Long Dark : Annunciata la versione Retail Xbox One e PS4 : Hinterland Studio & Skybound Games annunciano dettagli del lancio Retail, previsto per il prossimo Settembre, di The Long Dark. Prenotabile da ora per PlayStation 4 e Xbox One ! The Long Dark arriva nei negozi Insieme al publisher Skybound Games, il team Hinterland Studio è eccitato di annunciare che The Long Dark sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One in versione pacchettizata a partire da Venerdì 7 ...

The Long Dark : il terzo episodio uscirà a dicembre : Attraverso un lungo post apparso sulla pagina Steam del gioco, Hinterland Studio ha svelato una prima finestra di lancio per il terzo episodio di The Long Dark, l'apprezzato survival ambientato nelle distese innevate del Canada che ci sentiamo di consigliare se voleste sfuggire almeno su schermo all'opprimente caldo estivo.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, l'episodio Tre del gioco è previsto per dicembre di quest'anno e ci metterà nei ...

YOMAWARI : The Long NIGHT COLLECTION arriva su Nintendo Switch : NIS America è felice di annunciare che YOMAWARI: The LONG NIGHT COLLECTION arriverà su Nintendo Switch il 26 Ottobre in Europa e il 2 Novembre in Oceania. YOMAWARI: The LONG NIGHT COLLECTION comprende YOMAWARI: NIGHT Alone e YOMAWARI: MidNIGHT Shadows, in un’unica scheda di gioco. YOMAWARI: THE LONG NIGHT COLLECTION annunciato ufficialmente per Switch YOMAWARI: The LONG NIGHT COLLECTION combina due giochi che vanno alla ...