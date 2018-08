Tesla | conti in rosso ma profitti entro fine anno Il titolo vola | aumentano le vendite

Sempre più in rosso i conti della compagnia Tesla di Elon Musk - : La società di Elon Musk ha registrato di nuovo una perdita record da 717,5 milioni $ nel secondo trimestre del 2018. I conti sono più del doppio in rosso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ,...

Tesla licenzia il 9% dei lavoratori per fare un ritocchino ai conti : (Foto: Wired) Tesla ha deciso di chiudere il 2018 in positivo. Per farlo darà il via a un piano di ristrutturazione aziendale che prevede però un’ondata di licenziamenti. La società di Elon Musk infatti, sarebbe pronta a licenziare circa il 9% dei lavoratori. La società ha spiegato questi tagli in una comunicazione interna (poi riportata da Elon Musk su Twitter). I motivo sarebbe la rapida crescita registrata in questi anni, che avrebbe ...