Tennis | Berrettini fuori ai quarti a Kitzbuehel

Tennis – Atp Kitzbuehel : Berrettini si ferma ai quarti di finale - l’azzurro ko in due set contro il cileno Jarry : Il Tennista azzurro non riesce a superare lo scoglio dei quarti di finale a Kitzbuehel, cedendo in due set al cileno Jarry Niente da fare per Matteo Berrettini, la corsa dell’azzurro si ferma ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Kitzbuehel (terra, montepremi 501.345 euro). Il Tennista numero 54 del ranking Atp cede al cileno Nicolas Jarry, capace di imporsi con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 24 minuti di ...

Tennis - ATP Kitzbuhel 2018 : prosegue la corsa di Matteo Berrettini! È ai quarti di finale! : La corsa di Matteo Berrettini prosegue. Il Tennista romano ha centrato la qualificazione ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel, dopo aver battuto il moldavo Radu Albot in tre set, 6-3 6-7(3) 6-1. I due si erano già incontrati pochi giorni fa, al primo turno di Gstaad, e anche in quel caso a vincere era stato Matteo, poi volato verso il primo titolo della sua carriera. Oggi, però, l’azzurro ha avuto bisogno del terzo set, più ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2018 : Matteo Berrettini vince in rimonta contro Gilles Simon e conquista gli ottavi di finale : Prosegue la cavalcata vincente di Matteo Berrettini. Il giovane Tennista italiano, reduce dal primo successo di un torneo nel circuito ATP, si è imposto contro il francese Gilles Simon (numero 40 del mondo) con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). Una vittoria in rimonta per il giocatore romano, quella sulla terra battuta austriaca, che così si toglie la soddisfazione ...

Tennis - Ranking ATP (30 luglio) : Rafael Nadal in testa su Federer - Fognini numero 15. Berrettini - che scalata! : Non cambia la top 10 del Ranking ATP dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Rafael Nadal non è sceso in campo in settimana e rimane al comando con 9310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer, anch’egli rimasto a riposo. Il mancino di Manacor e il Maestro di Basilea guidano senza problemi, terza posizione per il tedesco Alexander Zverev che ha 270 lunghezze di margine su Juan Martin Del Potro. Kevin Anderson si ...

Tennis : Matteo Berrettini - l’astro nascente. La testa giusta per continuare a crescere : E dopo i trionfi di Fabio Fognini a Bastad (Svezia) e di Marco Cecchinato ad Umago (Croazia), è la volta di Matteo Berrettini a Gstaad (Svizzera). A 22 anni e 3 mesi il giovane Tennista italiano ha completato la sua “Settimana da Dio” aggiudicandosi il primo titolo ATP in carriera, sconfiggendo il numero 17 del mondo Roberto Bautista Agut, senza perdere un set e concedere break, terminando il torneo senza mai aver perso il servizio. ...