Tennis – Atp Kitzbuehel | Berrettini si ferma ai quarti di finale | l’azzurro ko in due set

Tennis - ATP Kitzbuhel 2018 : si ferma la corsa di Matteo Berrettini - eliminato ai quarti da Nicolas Jarry : Otto partite in meno di due settimane sono state troppo anche per Matteo Berrettini, sconfitto ai quarti di finale di Kitzbuhel dal cileno Nicolas Jarry in due set, 7-5 6-3. La stanchezza alla fine ha prevalso, comprensibilmente, dopo una cavalcata cominciata con la vittoria a Gstaad e terminata sulla terra austriaca, dove il Tennista romano è entrato per la seconda volta consecutiva tra i primi otto di un torneo ATP. Le occasioni oggi non sono ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini soffre ma vince in tre set contro Quentin Halys. L’azzurro accede ai quarti di finale : Fabio Fognini soffre un set ma conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Los Cabos (Messico). L’azzurro ha superato il giovane francese Quentin Halys (n.150 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match, come detto, iniziato male per il ligure, in grado però di trovare la misura dei suoi colpi dal secondo parziale in poi. Fognini nel prossimo incontro se la vedrà contro il ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : doppio tie break fatale a Thomas Fabbiano. Avanti Damir Dzumhur : Non riesce un’altra rimonta vincente a Thomas Fabbiano nel torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico: nella notte italiana l’azzurro viene sconfitto con un doppio tie break, dal bosniaco Damir Dzumhur, numero tre del seeding, che si impone dopo una battaglia sportiva lunga due ore e dieci minuti. Tie break vinti dal balcanico rispettivamente per 7-0 e 7-5, ma quanti rimpianti per il Tennista italiano, che in entrambe le frazioni è ...

Tennis - ATP Kitzbuhel 2018 : prosegue la corsa di Matteo Berrettini! È ai quarti di finale! : La corsa di Matteo Berrettini prosegue. Il Tennista romano ha centrato la qualificazione ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel, dopo aver battuto il moldavo Radu Albot in tre set, 6-3 6-7(3) 6-1. I due si erano già incontrati pochi giorni fa, al primo turno di Gstaad, e anche in quel caso a vincere era stato Matteo, poi volato verso il primo titolo della sua carriera. Oggi, però, l’azzurro ha avuto bisogno del terzo set, più ...

Tennis - Atp : Murray torna a sorridere a Washington. 'Ma devo giocare meglio' : PICCOLI PASSI - L'esultanza potrebbe sembrare smodata, per uno che ha vinto tre tornei dello Slam - due a Wimbledon - e due anni fa è stato numero 1 al mondo. Eppure il 31enne scozzese aveva molto da ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2018 : Matteo Berrettini vince in rimonta contro Gilles Simon e conquista gli ottavi di finale : Prosegue la cavalcata vincente di Matteo Berrettini. Il giovane Tennista italiano, reduce dal primo successo di un torneo nel circuito ATP, si è imposto contro il francese Gilles Simon (numero 40 del mondo) con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). Una vittoria in rimonta per il giocatore romano, quella sulla terra battuta austriaca, che così si toglie la soddisfazione ...

ATP Washington – Riecco Murray : il Tennista britannico batte McDonald in 3 set : Andy Murray esordisce con successo all’ATP di Washington: il tennista britannico, rientrato dopo un mese di stop, ha superato lo statunitense McDonald Dopo 3 apparizioni fra Queen’s e Eastbourne, Andy Murray è tornato in campo nell’ATP di Washington dopo circa un mese di assenza. Il tennista britannico, scivolato alla posizione numero 832 del ranking mondiale maschile, a causa di un lungo infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori per ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : avanti Thomas Fabbiano - ma quanta fatica! Rimontato Garanganga : Thomas Fabbiano impiega molto più tempo e fatica del previsto per accedere al secondo turno del torneo ATP di Los Cabos: sul cemento messicano l’azzurro è costretto alla rimonta per aver ragione del qualificato dello Zimbabwe Takanyi Garanganga, numero 451 al mondo, piegato con il punteggio di 5-7 6-2 7-5 in due ore e venti minuti di gioco. Agli ottavi l’italiano sfiderà il numero 3 del seeding, il bosniaco Damir Dzumhur. Nel primo ...

Tennis - Nadal ancora leader Atp. Halep consolida il primato Wta : TORINO - Nessuna variazione ai vertici del Tennis mondiale maschile: lo spagnolo Rafael Nadal guida la classifica con 2.230 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer . Sul terzo gradino del ...

Tennis - Atp 250 di Los Cabos : Fognini e Fabbiano impegnati nel torneo messicano : Tennis, Atp 250 di Los Cabos: Fognini sarà testa di serie numero 2 del torneo, presente anche un altro italiano, Thomas Fabbiano Nella notte italiana Thomas Fabbiano debutta nel torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 637.395 dollari). Il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 106 Atp trova dall’altra parte della rete Takanyi Garanganga dello Zimbanwe, numero 451 Atp, proveniente dalle qualificazioni (un solo precedente, ...

Tennis - Ranking ATP (30 luglio) : Rafael Nadal in testa su Federer - Fognini numero 15. Berrettini - che scalata! : Non cambia la top 10 del Ranking ATP dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Rafael Nadal non è sceso in campo in settimana e rimane al comando con 9310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer, anch’egli rimasto a riposo. Il mancino di Manacor e il Maestro di Basilea guidano senza problemi, terza posizione per il tedesco Alexander Zverev che ha 270 lunghezze di margine su Juan Martin Del Potro. Kevin Anderson si ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini fa doppietta. Trionfo in doppio con Daniele Bracciali : Matteo Berrettini concede il bis nel torneo ATP di Gstaad. Dopo la vittoria in singolare (prima della carriera), il Tennista romano si ripete anche in doppio in coppia con Daniele Bracciali. Il duo azzurro ha sconfitto per 7-6 7-6 l’ucraino Denis Molchanov e lo slovacco Igor Zelenay in poco più di un’ora e mezza di gioco. Questo è il primo successo in carriera in doppio per Berrettini, mentre per Bracciali si tratta della sesta ...

Tennis - Matteo Berrettini vince l’ATP di Gstaad : “Un momento incredibile - il primo gradino della mia scalata” : Matteo Berrettini è l’uomo del giorno per quanto riguarda il Tennis italiano. Il 22enne ha infatti vinto il torneo ATP 250 di Gstaad sconfiggendo il quotato Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo, nella combattuta finale sulla terra rossa svizzera. Il laziale ha confezionato una vera e propria impresa chiudendo al meglio una settimana eccezionale che lo ha consacrato nel circuito che conta: quello odierno è infatti il primo successo di ...