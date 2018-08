Temptation Island Vip | nel cast spunta il nome di Davide | primogenito di Vasco Rossi

Temptation Island : Lara scopre da un video di Rita le avances fatte da Michael : Nella serata dello scorso mercoledì 1° agosto è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Temptation Island, uno dei programmi televisivi più seguiti dell'estate, condotto da Filippo Bisciglia. A spopolare in rete, nelle ultime ore, è la notizia che vede Lara Zorzetto scoprire, grazie alla complicità della produzione del format, un video contenente alcune sorprendenti dichiarazioni rilasciate dalla tentatrice Rita, circa il suo rapporto con ...

Temptation Island Vip : ecco svelate le sei coppie ufficiali : Spuntano i nomi dei concorrenti dell'edizione vip del programma delle tentazioni, condotto da Simona Ventura. Tra questi: Stefano Bettarini, Nilufar Addati e Giordano.

Temptation Island Vip - al via a settembre l’edizione condotta da Simona Ventura : tra i tentatori ci sarà anche il figlio di Vasco Rossi : Si è conclusa la sesta stagione di Temptation Island, l’ultima puntata ha ottenuto ascolti record superando i quattro milioni e il 25% di share. Tra poco più di un mese il reality prodotto da Maria De Filippi riaprirà i battenti per la sua prima edizione vip condotta da Simona Ventura. A fine agosto prenderanno al via le riprese con non poche novità. L’ultima è stata svelata dal settimanale Chi che ha anticipato un succoso retroscena ...

Stefano Bettarini e Simona Ventura : Niccolò critica Temptation Island : Temptation Island, Simona Ventura e Stefano Bettarini: la stoccata di Niccolò E’ finita anche questa edizione di Temptation Island. Difatti proprio ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del reality show più piccante della stagione estiva. Un epilogo non troppo fortunato per 2 delle 3 coppie rimaste. Cosa è successo? L’unica coppia a sopravvivere è stata quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Comunque sia ...

ANDREA - TENTATORE Temptation Island 2018/ "Andrew Dal Corso sei il nostro sogno" : web impazzito! : A TEMPTATION ISLAND 2018 Martina Sebastiani ha ceduto alle avances del single ANDREA Dal Corso tanto da arrivare a scambiarsi un bacio. Cosa è successo dopo il programma?(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Martina dopo Temptation Island parla della rottura con Gianpaolo : Temptation Island, Martina dopo la rottura con Gianpaolo: “Sono serena” Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della quinta edizione di Temptation Island. E in questa circostanza Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta si sono detti addio per sempre. Difatti la giovane non ha gradito nella maniera più assoluta il fatto che il suo attuale ex fidanzato abbia avuto atteggiamento del tutto inopportuni con una delle tentatrici. ...

Temptation Island Vip - Valeria Marini e Patrick Baldassarri : 'Ecco perché partecipiamo al programma' : È il settimanale Oggi a dare per certa la partecipazione a Temptation Island Vip di Valeria Marini e il suo fidanzato Patrick Baldassarri. Ma non solo. Infatti, il settimanale avrebbe scoperto, ...

MARTINA E GIANPAOLO SI SONO LASCIATI/ Lui sarà il nuovo tronista? (Temptation Island 2018) : MARTINA Sebastiani e GIANPAOLO Quarta hanno preso strade separate dopo il falò di confronto a Temptation Island. Lei ha rifiutato anche il tentatore Andrew.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Temptation Island Vip non accontenta il proprio pubblico social. Perché? : Attorno alle 22:50 di ieri sera mercoledì 1° agosto, durante una pausa di Temptation Island, compare a sorpresa il primo spot promozionale della versione Vip del reality show estivo di canale 5. Come sappiamo sarà condotta da Simona Ventura ed arriverà a settembre, ma non c'è il tempo di esultare troppo che arrivano subito le prime polemiche a caratterizzare l'attesa.I canali social del programma da ieri hanno rilanciato il promo di ...

LARA E MICHAEL SI SONO LASCIATI/ I ringraziamenti a Raffaella Mennoia : "sei speciale" (Temptation Island 2018) : MICHAEL De Giorgio e LARA Rosie Zorzetto si SONO LASCIATI al termine del percorso a Temptation Island: lui tenta di farsi perdonare ma la redazione lo smaschera...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:25:00 GMT)

Niccolò Bettarini commenta Temptation Island : "Che roba falsa" : L'ultima puntata di Temptation Island (come tutta l'edizione, d'altronde) è stata un grande successo. Davanti alla tivù, a seguire gli ultimi falò delle coppie del programma estivo di Canale 5, c'erano più di 4 milioni di spettatori. Fra loro anche Stefano Bettarini, la compagna Nicoletta Larini e il figlio Niccolò: il trio ha commentato insieme il programma dal divano di casa e alcuni pareri, tra il serio e il faceto, sono finiti su ...

Valeria Marini dopo Temptation Island Vip si sposerà con Patrick? : Temptation Island Vip: Valeria Marini e Patrick convoleranno presto a nozze? Proprio ieri sera è terminata la quinta edizione di Temptation Island. Delle ultime 3 coppie rimaste nel reality fino all’ultimo, solo quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano è sopravvissuta. Intanto a Settembre, come molti sapranno bene, inizierà la prima edizione di Temptation Island Vip, e tra le coppie, che hanno deciso di mettere alla prova il ...

Temptation Island news - Gianpaolo : nuova frecciatina per Martina? : Temptation Island news, dopo il falò di confronto Gianpaolo scrive un messaggio che sembra essere indirizzato a Martina Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island sembrerebbe aver mandato una frecciatina all’ormai ex fidanzata Martina Sebastiani. La loro storia d’amore si è conclusa, dopo diversi anni, durante il falò di confronto. La 30enne ha scelto di lasciare il […] L'articolo Temptation Island news, Gianpaolo: nuova ...

Temptation Island - finale : Lara e Michael tornano a casa da soli : Stasera su Canale 5 andra' in onda l’ultima puntata di Temptation Island, il reality show prodotto dalla Fascino la casa di produzione di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Nell’appuntamento odierno si svolgeranno i falò di confronto tra i componenti delle tre coppie rimaste: Lara e Michael, Raffaella e Andrea, Martina e Giampaolo. Per quanto riguarda questi ultimi, il confronto ha gia' avuto inizio nel finale della puntata andata ...