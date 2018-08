Temptation Island Vip | al via a settembre l’edizione condotta da Simona Ventura | tra i

ilfattoquotidiano

: Temptation Island è la dimostrazione che le donne ricordano vita, morte e miracolo di ogni essere umano. #TemptationIsland - simone_paciello : Temptation Island è la dimostrazione che le donne ricordano vita, morte e miracolo di ogni essere umano. #TemptationIsland - simone_paciello : Tatuarsi la data dell’inizio di Temptation Island è l’antisgamo. *spoiler* #temptationisland - simone_paciello : A Temptation Island lo sport nazionale è l’arrampicata sugli specchi. #TemptationIsland -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Si è conclusa la sesta stagione di, l’ultima puntata ha ottenuto ascolti record superando i quattro milioni e il 25% di share. Tra poco più di un mese il reality prodotto da Maria De Filippi riaprirà i battenti per la sua prima edizione vipda. A fine agosto prenderanno al via le riprese con non poche novità. L’ultima è stata svelata dal settimanale Chi che ha anticipato un succoso retroscena a proposito di uno dei possibili tentatori del programma. Tra questi, stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dovrebbe esserci anche Davide Rossi, figlio di Vasco. Il ragazzo, 32 anni compiuti ad aprile, è alla ricerca di una popolarità televisiva mai esplosa. Ha un passato come attore con piccoli ruoli in “Caterina va in città” di Virzì , “Scusa ma ti chiamo” di Moccia e nel 2008 ha recitato in ...