Temptation Island | Ultima puntata | Diretta | Lara e Michael si sono lasciati

5 cose da dimenticare (assolutamente) di Temptation Island 2018 : Anche Temptation Island 2018 è arrivato alla conclusione e come tutte le edizioni, le puntate sono state ricche di momenti emozionanti e altri invece da archiviare. Tra le 5 cose da dimenticare di Temptation Island, non può mancare Oronzo e la sua “malattia delle donne”: già alla prima puntata infatti, il fidanzato di Valentina ha chiesto un falò a causa della sua gelosia ed è finito a giustificare in modo “improbabile” ...

LARA E MICHAEL - DOPO FALÓ SI SONO LASCIATI/ Lui si pente : "Sto male - ci siamo risentiti e" (Temptation island) : MICHAEL De Giorgio e LARA Rosie Zorzetto SONO pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:07:00 GMT)

Martina di Temptation Island perde la pazienza : lunghissimo sfogo : Temptation Island, Martina Sebastiani dopo il falò: lo sfogo social Martina Sebastiani sta ricevendo una miriade di critiche dal pubblico di Temptation Island. Il comportamento dell’ormai ex fidanzata di Gianpolo non è stato apprezzato da gran parte dei telespettatori. Dopo il falò di confronto, i fan del programma si sono fatti sentire attraverso i social. […] L'articolo Martina di Temptation Island perde la pazienza: lunghissimo ...

Temptation Island 2018/ Diretta : Lara al falò con Michael "fossi in te mi sotterrerei" (ultima puntata) : Temptation Island 2018, anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:46:00 GMT)

Lara e Michael - il falò/ Lui usa la sua tattica e fa la vittima : “Mi hai spezzato il cuore”(Temptation island) : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:43:00 GMT)

Temptation Island - Raffaela e Andrea : pace fatta. Tornano a casa insieme : Anche per Raffaela e Andrea , una delle coppie più giovani di Temptation Island , è arrivata la resa dei conti. Raffaela è molto gelosa, ma anche tanto innamorata e vedere il suo ragazzo con la single ...

Giuseppe - il tentatore/ Lara svela : "Mi piace davvero tanto". Si rivedranno fuori? (Temptation Island 2018) : Giuseppe Santamaria si è molto avvicinato a Lara Rosie Zorzetto, fidanzato Michael De Giorgio, a Temptation Island 2018. Resterà amico della ragazza?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:27:00 GMT)

Temptation Island Vip a settembre su canale 5 : il promo con Simona Ventura (video) : Si conclude la sesta edizione di Temptation Island, ma già si lavora alacremente per quella che sarà la prima edizione Vip del reality show di casa Fascino in onda a settembre su canale 5. L'isola delle tentazioni sarà nuovamente animata prossimamente da coppie più o meno conosciute nel mondo dello showbiz e della quale in questo periodo si sta parlando per via di indiscrezioni che anche noi di Blogo vi stiamo documentando col passare dei ...

Temptation Island : Raffaela Giudice perdona Andrea Celentano : Raffaela Giudice e Andrea Celentano di Temptation Island stanno ancora insieme In quest’ultima puntata della quinta edizione di Temptation Island ci sono già stati ben 2 confronti. E se nel primo confronto Martina e Gianpaolo hanno deciso di lasciarsi, nel secondo confronto le cose sono andate decisamente meglio. Difatti Raffaela Giudice ha deciso di perdonare il suo fidanzato Andrea Celentano. Quest’ultimo, infatti, è riuscito a ...

LARA E MICHAEL - IL FALÒ/ Lui passa 4 ore in camera con la single - ma Rita lo tradisce… (Temptation Island 2018 : MICHAEL De Giorgio e LARA Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro FALÒ del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:18:00 GMT)

Rita - la tentatrice / "Tradisce" Michael : "Finge - ma vuole portarmi a letto : è troppo!" (Temptation Island) : Rita Cardinale, Temptation Island 2018 che ha colpito Michael Di Giorgio. Qual è il suo ruolo nel piano che vede Lara tramare contro il suo fidanzato? La single è complice della produzione?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:15:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Diretta : Lara irride Michael "di lui non me ne frega più un ca..." (ultima puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:07:00 GMT)

Temptation Island 2018 - Andrea Celentano e Raffaela Giudice sono usciti insieme come coppia : Se nelle settimane di distanza durante Temptation Island Andrea è apparso molto legato alla tentatrice Teresa, durante il falò di confronto, lui è stato chiaro:prosegui la letturaTemptation Island 2018, Andrea Celentano e Raffaela Giudice sono usciti insieme come coppia pubblicato su Gossipblog.it 01 agosto 2018 23:00.

Raffaela e Andrea lasciano Temptation Island insieme : il pubblico insorge : Raffaela e Andrea escono insieme da Temptation Island, il pubblico sul web: “No comment” Raffaela Giudice e Andrea Celentano scelgono di uscire da Temptation Island insieme. Il publico, però, non ha preso bene la decisione della ragazza di dare una seconda possibilità al fidanzato. La 24enne ha sofferto molto durante questa esperienza. Mentre lui non […] L'articolo Raffaela e Andrea lasciano Temptation Island insieme: il ...