Temptation Island | perché il reality condotto da Filippo Bisciglia ricorda Ingmar Berman

Temptation Island Vip - Valeria Marini nel cast prima delle nozze? : Si vocifera insistentamente che Valeria Marini e il compagno Patrick Baldassarri possano essere tra i protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, il reality show condotto da Simona Ventura e che andrà in onda nelle prossime settimane.Secondo il settimanale Oggi, la motivazione che si cela dietro alla loro partecipazione allo show di Canale 5 sarebbe legata ai progetti di coppia futuri. I due, che hanno avuto un rapporto ...

Temptation Island 2018/ Video highlights - Rafaela e Andrea al falò di confronto : TEMPTATION ISLAND 2018 è appena concluso. Un bialncio? Due coppie si sono lasciate, ma sul web sono due i personaggi più amati: Lara Zorzetto e Filippo Bisciglia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:35:00 GMT)

Temptation Island Vip : ecco perché Valeria Marini ha deciso di partecipare : Temptation Island Vip, Valeria Marini parteciperà insieme al fidanzato: ecco perché la showgirl ha deciso di accettare Quando si è saputo della partecipazione di Valeria Marini a Temptation Island Vip (insieme al fidanzato Patrick), molti sono stati quelli che si sono chiesti come mai la showgirl avesse deciso di prendere parte ad un programma simile. […] L'articolo Temptation Island Vip: ecco perché Valeria Marini ha deciso di partecipare ...

Ascolti tv - Temptation Island supera i 4 milioni di telespettatori per la finale : Ascolti tv, Prime time Temptation Island chiude in bellezza la quinta stagione (ma è già prevista una puntata straordinaria per capire cosa è successo alle coppie) e si aggiudica gli Ascolti della prima serata 4 milioni di telespettatori confermando una media del programma per questo anno di 3,9 milioni. Il docu-reality di Canale 5 ha ottenuto il 25,5% di share. Su Rai1 Superquark ha totalizzato invece 2.418.000 telespettatori e il 14,1%. Terzo ...

Temptation Island 2018 - Teresa Langella contro Martina Sebastiani. Le critiche e la difesa di Raffaela Giudice : Ormai chiusa l'esperienza di Temptation Island, Martina Sebastiani tira le somme a quella che, di certo, non è stata una passeggiata. Abbiamo lasciato la ragazza ieri sera visibilmente scossa dopo essere uscita solitaria dalla trasmissione, dopo la decisione presa dall'(ex?) fidanzato Gianpaolo Quarta. Martina ha sfogato più volte nei falò di confronto la sua delusione per Gianpaolo, preoccupandosi per la vicinanza azzardata con la ...

Temptation Island VIP anticipazioni : le prime coppie di partecipanti!!! : Con la conclusione del format classico del programma, la macchina produttiva di TEMPTATION ISLAND è pronta a rimettersi in moto con l’inedita versione vip: oltre a Simona Ventura, scelta per condurre il reality show al posto di Filippo Bisciglia, il settimanale Chi ha rivelato in anteprima i nomi di alcune coppie “famose” disposte a mettere alla prova il loro amore. Scopriamole insieme… La soubrette Valeria Marini avrebbe ...

Temptation Island 2018 : duro scontro sui social tra Martina Sebastiani e la single Teresa Langella : Subito dopo l'ultima puntata del reality, la tentatrice critica pesantemente il comportamento dell'ex di Gianpaolo.

Lara e Michael dopo Temptation Island : De Giorgio continua a fingere : Si è conclusa la quinta edizione di Temptation Island : come era prevedibile è giunta la capolinea la relazione tra Lara e Michael che durava da due anni e mezzo. La Zorzetto, decisa più che mai e ...

Temptation Island 2018 : chi si è lasciato e chi no – Video : Temptation Island 2018 - Lara e Micheal Si è ufficialmente chiusa la stagione 2018 di Temptation Island (anche se lunedì sarà trasmessa un’ultima puntata che ripercorrerà i momenti più salienti) e delle sei coppie partecipanti quattro hanno deciso di uscire dal programma continuando la loro storia, mentre due hanno interrotto la loro relazione. Ecco come è andata a finire questa edizione. Temptation Island 2018: chi si è lasciato Niente da ...

Temptation Island - ultima puntata : la rivincita di Lara! : Durante l’ultima puntata di Temptation Island, Gianpaolo e Martina discutono animatamente. I due si lasciano e lei raggiunge il single Andrea. Anche Raffaela ed Andrea si confrontano, lui se ne esce con una frase sconcertante. Lara ottiene la sua rivincita e mette in riga Michael. Temptation Island: Gianpaolo nel falò di confronto vede il video in cui Martina bacia Andrea. Ecco come ha reagito! L’ultima puntata di Temptation Island, ...

Ascolti TV : Temptation Island segna il record di share : Ascolti TV 1 agosto 2018, Temptation Island fa il botto: Più di 4.000.000 di telespettatori hanno seguito l’ultima puntata Temptation Island quest’anno si chiude col botto. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ieri sera durante la messa in onda dell’ultima puntata ha raggiunto il 25% di share. I telespettatori che hanno seguito la trasmissione, […] L'articolo Ascolti TV: Temptation Island segna il record ...

Replica Temptation Island 2018 : dove rivedere l’ultima puntata : Temptation Island 2018 Replica: dove rivedere l’ultima puntata del programma Tutti gli appassionati di intrighi amorosi che ieri non hanno potuto vedere l’ultima puntata di Temptation Island possono, senza problemi, recuperare stasera guardando la Replica. Come e dove vedere l’ultima puntata di Temptation Island 2018? Gli interessati, stasera, potranno sintonizzarsi su La 5 alle ore 21.10. […] L'articolo Replica ...

MARTINA E ANDREA (ANDREW) FIDANZATI?/ "Lui guarda nella mia stessa direzione" (Temptation Island 2018) : Durante Temptation Island, MARTINA e Gianpaolo si sono lasciati definitivamente. La fidanzata ha conosciuto ANDREA, tra i due sarà scattato l'amore? Questa sera lei ha iniziato a seguirlo...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:48:00 GMT)

‘Temptation Island Vip’ - il settimanale ‘Chi’ rende note altre 3 probabili coppie del cast! : Temptation Island Vip: ecco altre probabili coppie del cast del programma che sarà condotto da Simona Ventura Se la versione classica di Temptation Island è ormai agli sgoccioli, fervono invece i preparativi per la prima edizione della versione Vip del reality show di grande successo targato Canale 5, e condotto per l’occasione da Simona Ventura a partire da metà settembre. Proprio la scorsa settimana, la rivista Chi aveva anticipato la ...