Temptation Island | Lara attacca Michael | «Hai giocato a scacchi | ma io sono dieci mosse

Temptation Island - Michael prova a ingannare ancora Lara - ma lei non ci casca : «Non voglio più tornare con lui» : Filippo Bisciglia a un mese dalla fine della registrazione di Temptation Island è andato a trovare Lara e Michael per sapere come è andata a finire. Temptation Island, Lara attacca Michael: 'Hai ...

Temptation Island 2018/ Video highlights - Lara Zorzetto protagonista assoluta! Andrew "tra" Martina e Giacomo : Temptation Island 2018 è appena concluso. Un bialncio? Due coppie si sono lasciate, ma sul web sono due i personaggi più amati: Lara Zorzetto e Filippo Bisciglia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Martina e Andrea(Andrew)/ Stanno insieme? Ecco cosa è successo dopo il falò (Temptation Island 2018) : Durante Temptation Island, Martina e Gianpaolo si sono lasciati definitivamente. La fidanzata ha conosciuto Andrea, tra i due sarà scattato l'amore? Questa sera lei ha iniziato a seguirlo...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 05:40:00 GMT)

Temptation Island 2018 - Micheal de Giorgio smascherato dalla tentatrice Rita (video) : La puntata dei falò di confronto finali a Temptation Island è stata ricca di tensioni e lo sa bene Micheal de Giorgio, ormai ex fidanzato di Lara Rosie Zorzetto. Quella che è stata una delle coppie più 'gettonate' dai social, è scoppiata proprio sul finire dell'esperienza. Dopo i 21 giorni in cui Lara ha vissuto e assistito con difficoltà agli atteggiamenti di Micheal, ha tratto le sue conclusioni lasciando il programma senza di lui.Ad un ...

Lara e Michael dopo Temptation Island : scoperta inaspettata dopo il falò : Lara e Michael dopo Temptation Island: la Zorzetto fa una scoperta inaspettata dopo il falò di confronto Il falò di confronto più atteso di questa edizione di Temptation Island è sicuramente quello tra Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. I due si sono lasciati durante il falò di confronto, dopo il quale la 26enne […] L'articolo Lara e Michael dopo Temptation Island: scoperta inaspettata dopo il falò proviene da Gossip e Tv.

Lara lascia Michael a Temptation Island : la reazione di lui : Temptation Island: Lara Rosie Zorzetto dice addio a Michael De Giorgio Temptation Island è purtroppo giunto al termine di questa nuova edizione. Così come la relazione durata due anni e mezzo tra Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. L’isola delle tentazioni è riuscita a far capire a entrambi che forse non erano la persona che stavano cercando. O meglio: il programma ha fatto capire a Lara di non volere Michael al suo fianco, visto ...

Temptation Island 2018 - Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto si sono lasciati : Lara ha ufficialmente lasciato Michel nel falò di confronto dell'ultima puntata di Temptation Island. Vista la crisi della loro relazione (dovuta alla distanza e all'avvicinamento del ragazzo alla tentatrice Rita...) era quasi scontato il finale con la decisione della ragazza di chiudere con il suo fidanzato da due anni e mezzo.prosegui la letturaTemptation Island 2018, Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto si sono lasciati pubblicato ...

Temptation Island | 1 agosto 2018 | Lara e Michael - Gianpaolo e Martina - Andrea e Raffaela : [live_placement] "Temptation Island”, il docu-reality più seguito dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 30 luglio 2018, in prima serata su Canale 5, è giunto al quarto appuntamento della quinta stagione.prosegui la letturaTemptation Island | 1 agosto 2018 | Lara e Michael, Gianpaolo e Martina, Andrea e Raffaela pubblicato su TVBlog.it 02 agosto 2018 00:30.

Temptation Island 2018/ Diretta : Lara e Michael - clamoroso! Un mese dopo... (ultima puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:22:00 GMT)

5 cose da dimenticare (assolutamente) di Temptation Island 2018 : Anche Temptation Island 2018 è arrivato alla conclusione e come tutte le edizioni, le puntate sono state ricche di momenti emozionanti e altri invece da archiviare. Tra le 5 cose da dimenticare di Temptation Island, non può mancare Oronzo e la sua “malattia delle donne”: già alla prima puntata infatti, il fidanzato di Valentina ha chiesto un falò a causa della sua gelosia ed è finito a giustificare in modo “improbabile” ...

Temptation Island | Ultima puntata | Diretta | Lara e Michael si sono lasciati : [live_placement] "Temptation Island”, il docu-reality più seguito dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 30 luglio 2018, in prima serata su Canale 5, è giunto al quarto appuntamento della quinta stagione.prosegui la letturaTemptation Island | Ultima puntata | Diretta | Lara e Michael si sono lasciati pubblicato su TVBlog.it 02 agosto 2018 00:16.

LARA E MICHAEL - DOPO FALÓ SI SONO LASCIATI/ Lui si pente : "Sto male - ci siamo risentiti e" (Temptation island) : MICHAEL De Giorgio e LARA Rosie Zorzetto SONO pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:07:00 GMT)

Martina di Temptation Island perde la pazienza : lunghissimo sfogo : Temptation Island, Martina Sebastiani dopo il falò: lo sfogo social Martina Sebastiani sta ricevendo una miriade di critiche dal pubblico di Temptation Island. Il comportamento dell’ormai ex fidanzata di Gianpolo non è stato apprezzato da gran parte dei telespettatori. Dopo il falò di confronto, i fan del programma si sono fatti sentire attraverso i social. […] L'articolo Martina di Temptation Island perde la pazienza: lunghissimo ...

Temptation Island 2018/ Diretta : Lara al falò con Michael "fossi in te mi sotterrerei" (ultima puntata) : Temptation Island 2018, anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:46:00 GMT)