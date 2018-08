Temptation Island | finale col botto | in 4 milioni davanti la tv

Filippo Bisciglia fa il botto : ascolti record per Temptation Island : Temptation Island: Filippo Bisciglia esulta per gli ottimi ascolti Finale col botto per Temptation Island. Il dating show di Canale 5 volge al termine della sua quinta edizione tra colpi di scena e amori che si ricongiungono. Il programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia saluta i propri telespettatori sfondando il muro del 25% con una media di poco sopra i 4 milioni. Un risultato straordinario che annienta la ...

Temptation Island : Raffaela difende Martina dopo la puntata : Martina Sebastiani di Temptation Island criticata: interviene Raffaela Temptation Island, oltre ad aver confermato coppie e ad averne sfasciate altre, ha avuto il merito di aver creato di numerosi rapporti di amicizia, sopratutto nel villaggio delle ragazze. Qualche esempio? Raffaela Giudice e Martina Sebastiani. Le due, oltre a essere particolarmente legate, sono state anche tra le più criticate di questa nuova edizione del programma. Il ...

Temptation Island 2018 - Michael smascherato fa una delle peggiori figure televisive di sempre. Giampaolo a Martina : “Patata vuoi sposarmi?” Ma lei… : Il “viaggio nei sentimenti”, come lo chiama Filippo Bisciglia, si è concluso con i soliti colpi di scena. Tre le coppie, in quel di Temptation Island, che erano rimaste in ballo. Anzitutto Martina e Giampaolo: lei più grande di lui, contesta la sua immaturità e le sue mosse false, pur avendo baciato il single Andrew. Davanti al falò finale di confronto, lei sbaglia a chiamare il fidanzato (e lo fa invocando proprio quell’Andrew) e lui ...

Temptation Island - Martina e Andrew si frequentano? Ecco gli indizi : Ieri sera si è conclusa l'ultima edizione di Temptation Island e di certo il pubblico si è trovato in mezzo a diversi colpi di scena. Tra perdoni inaspettati, coppie che sono saltate improvvisamente, ...

Temptation Island 2018 : Raffaela e Andrea escono insieme - Martina lascia Gianpaolo - la rivincita di Lara : Il reality delle tentazioni si è concluso con un gli ultimi falò di confronto delle tre coppie rimaste ancora in gioco.

Temptation Island - tutti i colpi di scena della puntata finale : Martina e Gianpaolo, Andrea e Raffaela, Lara e Michael hanno terminato la loro esperienza nel reality che ha messo a dura...

“Patata - vuoi sposarmi?”. Temptation Island - così Martina spiazza il pubblico : Chiusura con il botto. Temptation Island 5, edizione condotta come sempre da Filippo Bisciglia, lascia l’amaro in bocca ai fan. Gli appassionati di gossip, pronti a vivere le storie d’amore dei protagonisti e i tradimenti dovranno adesso attendere qualche settimana: a inizio settembre, infatti, è previsto l’avvio della prima edizione di Temptation Island Vip che sarà condotto da Simona Ventura. Dopo ventuno giorni, comunque, a ...

Ascolti TV | Mercoledì 1 agosto 2018. Boom di Temptation Island che arriva al 25.5%. Superquark 14.1% : Rafaela e Andrea a Temptation Island Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.418.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.14 alle 21.21 – l’ultima puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 4.016.000 spettatori pari al 25.5% di share (qui gli Ascolti della puntata finale dello scorso anno). La presentazione di 7 minuti del programma ha ottenuto 2.794.000 spettatori e il 14.9%. Su Rai2 MacGyver ...

Ascolti TV | Mercoledì 1 agosto 2018. Temptation Island chiude in bellezza (25.5%). Superquark 14.1% : Rafaela e Andrea a Temptation Island Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.418.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 4.016.000 spettatori pari al 25.5% di share (qui gli Ascolti della puntata finale dello scorso anno). Su Rai2 MacGyver ha interessato 710.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto ...

Temptation Island - Martina e Raffaella dopo la puntata : insieme contro le critiche : Temptation Island, Martina e Raffaella insieme contro le critiche: i messaggi dopo la puntata e il supporto reciproco Tante amicizie sono nate quest’anno a Temptation Island. Non solo intrighi amorosi quindi, ma anche tanto affetto e solidarietà, soprattutto tra le ragazze fidanzate che hanno preso parte alla trasmissione. Come dimostrano le foto e i video […] L'articolo Temptation Island, Martina e Raffaella dopo la puntata: insieme ...

Simona Ventura svela un’anticipazione su Temptation Island Vip (VIDEO) : Temptation Island Vip con Simona Ventura: data d’inizio e novità Temptation Island si è conclusa ieri sera. Filippo Bisciglia ha chiuso la quinta edizione del reality estivo con un bilancio tutto sommato positivo. Delle sei coppie in gioco infatti quattro hanno ritrovato l’idillio con la propria dolce metà, mentre due hanno deciso di lasciarsi dopo il programma. Martina e Gianpaolo si sono infatti detti addio ieri sera, così come ...

Ascolti tv ieri - SuperQuark vs Temptation Island 2018 | Dati Auditel 1 agosto 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 1 agosto 2018? Rai 1 e Canale 5 si sono date battaglia fino all’ultimo sangue. Sull’ammiraglia Rai è andata in onda una nuova puntata di SuperQuark, mentre su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island 2018. Entrambe le trasmissioni hanno sempre portato a casa ottimi Ascolti. SuperQuark ha sempre vinto, secondo i Dati Auditel, nella prima serata del mercoledì mentre Temptation in quella ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - svelati i protagonisti : presenti Nilufar e Giordano : Archiviata la quinta edizione di Temptation Island si pensa già alla prima stagione della versione 'Vip' del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Ieri sera, infatti, è andato in onda il primo promo ufficiale di Temptation Island Vip con protagonista Simona Ventura nei panni di nuova timoniera del programma di Canale 5 che anche quest'anno ha registrato risultati d'ascolto importantissimi. E sulle pagine del settimanale 'Chi' ...

Temptation Island : il racconto dell'ultima puntata : [live_placement] "Temptation Island”, il docu-reality più seguito dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 30 luglio 2018, in prima serata su Canale 5, è giunto al quarto appuntamento della quinta stagione.Nulla è ancora deciso: momenti di confronto e ripensamenti scandiranno le ultime vicende di questa edizione.Nell’appuntamento di stasera, una delle ragazze metterà a dura prova la sincerità del suo uomo. Intanto, fidanzati e ...