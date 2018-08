Temptation Island 2018 Video highlights | Lara Zorzetto protagonista assoluta! Andrew

Temptation Island 2018 - Micheal de Giorgio smascherato dalla tentatrice Rita (video) : La puntata dei falò di confronto finali a Temptation Island è stata ricca di tensioni e lo sa bene Micheal de Giorgio , ormai ex fidanzato di Lara Rosie Zorzetto. Quella che è stata una delle coppie più 'gettonate' dai social, è scoppiata proprio sul finire dell'esperienza. Dopo i 21 giorni in cui Lara ha vissuto e assistito con difficoltà agli atteggiamenti di Micheal , ha tratto le sue conclusioni lasciando il programma senza di lui.Ad un ...

Lara lascia Michael a Temptation Island : la reazione di lui : Temptation Island: Lara Rosie Zorzetto dice addio a Michael De Giorgio Temptation Island è purtroppo giunto al termine di questa nuova edizione. Così come la relazione durata due anni e mezzo tra Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. L’isola delle tentazioni è riuscita a far capire a entrambi che forse non erano la persona che stavano cercando. O meglio: il programma ha fatto capire a Lara di non volere Michael al suo fianco, visto ...