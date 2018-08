Temptation Island 2018 | Michael smascherato fa una delle peggiori figure televisive di

ilfattoquotidiano

Temptation Island è la dimostrazione che le donne ricordano vita, morte e miracolo di ogni essere umano. #TemptationIsland

(Di giovedì 2 agosto 2018) Il “viaggio nei sentimenti”, come lo chiama Filippo Bisciglia, si è concluso con i soliti colpi di scena. Tre le coppie, in quel di, che erano rimaste in ballo. Anzitutto Martina e Giampaolo: lei più grande di lui, contesta la sua immaturità e le sue mosse false, pur avendo baciato il single Andrew.Davanti al falò finale di confronto, lei sbaglia a chiamare il fidanzato (e lo fa invocando proprio quell’Andrew) e lui lascia il confronto infuriato. Sarà lei a pregarlo di tornare davanti al fuoco per chiarirsi una volta per tutte. Ma la situazione precipita: “Tu hai fatto schifo. Ero sicura di uscire da qua con te ed ero sicura che tu mi portassi rispetto. Qui ho capito che voglio al mio fianco un uomo che si prendaresponsabilità. Perché ti sei comportato così? Non è un bacio che cambia la situazione. Mi hai fatto fare una figura di merda”, le dice Martina.Ne è uscito da vincitore, almeno in questo ultimo step, Giampaolo: “Qui dentro ho vinto io. Esco da uomo. Io sarò immaturo, ma tu amore mio pure lo sei. Pensavi di amarmi, ma non è vero. Io invece ti amo da morire”. Prima di entrare nel programma aveva scritto un bigliettino (“Patata vuoi sposarmi?”) che le avrebbe consegnato sul falò finale, ma ormai la proposta non è più valida ed entrambi, concordi, se ne vanno per la propria strada. Anzi, lei se ne va verso la strada di Andrew, che l’aspetta lontana dal falò con dei fiori.