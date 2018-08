Temptation Island 2018 | duro scontro sui social tra Martina Sebastiani e la single Teresa

Lara e Michael dopo Temptation Island : De Giorgio continua a fingere : Si è conclusa la quinta edizione di Temptation Island : come era prevedibile è giunta la capolinea la relazione tra Lara e Michael che durava da due anni e mezzo. La Zorzetto, decisa più che mai e ...

Temptation Island 2018 : chi si è lasciato e chi no – Video : Temptation Island 2018 - Lara e Micheal Si è ufficialmente chiusa la stagione 2018 di Temptation Island (anche se lunedì sarà trasmessa un’ultima puntata che ripercorrerà i momenti più salienti) e delle sei coppie partecipanti quattro hanno deciso di uscire dal programma continuando la loro storia, mentre due hanno interrotto la loro relazione. Ecco come è andata a finire questa edizione. Temptation Island 2018: chi si è lasciato Niente da ...

Temptation Island - ultima puntata : la rivincita di Lara! : Durante l’ultima puntata di Temptation Island, Gianpaolo e Martina discutono animatamente. I due si lasciano e lei raggiunge il single Andrea. Anche Raffaela ed Andrea si confrontano, lui se ne esce con una frase sconcertante. Lara ottiene la sua rivincita e mette in riga Michael. Temptation Island: Gianpaolo nel falò di confronto vede il video in cui Martina bacia Andrea. Ecco come ha reagito! L’ultima puntata di Temptation Island, ...

Ascolti TV : Temptation Island segna il record di share : Ascolti TV 1 agosto 2018, Temptation Island fa il botto: Più di 4.000.000 di telespettatori hanno seguito l’ultima puntata Temptation Island quest’anno si chiude col botto. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ieri sera durante la messa in onda dell’ultima puntata ha raggiunto il 25% di share. I telespettatori che hanno seguito la trasmissione, […] L'articolo Ascolti TV: Temptation Island segna il record ...

MARTINA E ANDREA (ANDREW) FIDANZATI?/ "Lui guarda nella mia stessa direzione" (Temptation Island 2018) : Durante Temptation Island, MARTINA e Gianpaolo si sono lasciati definitivamente. La fidanzata ha conosciuto ANDREA, tra i due sarà scattato l'amore? Questa sera lei ha iniziato a seguirlo...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:48:00 GMT)

Temptation Island - finale col botto : in 4 milioni davanti la tv : L'ultima puntata di Temptation Island chiude con ascolti da record. Filippo Bisciglia dominato la scena televisiva del prime time battendo SuperQuark . Temptation Island, Michael prova a ingannare ...

Filippo Bisciglia fa il botto : ascolti record per Temptation Island : Temptation Island: Filippo Bisciglia esulta per gli ottimi ascolti Finale col botto per Temptation Island. Il dating show di Canale 5 volge al termine della sua quinta edizione tra colpi di scena e amori che si ricongiungono. Il programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia saluta i propri telespettatori sfondando il muro del 25% con una media di poco sopra i 4 milioni. Un risultato straordinario che annienta la ...

Temptation Island : Raffaela difende Martina dopo la puntata : Martina Sebastiani di Temptation Island criticata: interviene Raffaela Temptation Island, oltre ad aver confermato coppie e ad averne sfasciate altre, ha avuto il merito di aver creato di numerosi rapporti di amicizia, sopratutto nel villaggio delle ragazze. Qualche esempio? Raffaela Giudice e Martina Sebastiani. Le due, oltre a essere particolarmente legate, sono state anche tra le più criticate di questa nuova edizione del programma. Il ...

Temptation Island 2018 - Michael smascherato fa una delle peggiori figure televisive di sempre. Giampaolo a Martina : “Patata vuoi sposarmi?” Ma lei… : Il “viaggio nei sentimenti”, come lo chiama Filippo Bisciglia, si è concluso con i soliti colpi di scena. Tre le coppie, in quel di Temptation Island, che erano rimaste in ballo. Anzitutto Martina e Giampaolo: lei più grande di lui, contesta la sua immaturità e le sue mosse false, pur avendo baciato il single Andrew. --Davanti al falò finale di confronto, lei sbaglia a chiamare il fidanzato (e lo fa invocando proprio quell’Andrew) e lui lascia ...

Temptation Island - Martina e Andrew si frequentano? Ecco gli indizi : Ieri sera si è conclusa l'ultima edizione di Temptation Island e di certo il pubblico si è trovato in mezzo a diversi colpi di scena. Tra perdoni inaspettati, coppie che sono saltate improvvisamente, ...

Temptation Island 2018 : Raffaela e Andrea escono insieme - Martina lascia Gianpaolo - la rivincita di Lara : Il reality delle tentazioni si è concluso con un gli ultimi falò di confronto delle tre coppie rimaste ancora in gioco.