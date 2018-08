Teatro nel bosco stasera il recital Al Becco Rosso

Robin Hood nel castello di Nottingham : dalla foresta di Sherwood fino a Pratovecchio per il Teatro del Fiume : Nell'affascinante mondo dell'Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle ...

Teatro Ragazzi. In piazza della Molinella a Faenza va in scena Il Piccolo Clown : Il progetto indaga su quel mondo che precede la parola, quando l'azione, il gesto, il suono e l'immagine sono la base fondamentale di relazione col mondo esterno. In un lavoro senza parole, si ...

Il Teatro 'Alfonso Rendano' rientra nel Fus : ... seppure sia fondamentale, per un teatro che si regge esclusivamente sulle forze dell'ente locale, il contributo esterno alla realizzazione di spettacoli lirici " dichiara Jole Santelli . È anche il ...

Banca del Monte di Lucca in prima linea nella promozione della cultura : sconti per i correntisti per la nuova stagione al Teatro Carlo ... : ...00, in modo da agevolare il ritorno a casa del pubblico, nuove fasce di prezzo che renderanno più accessibile al grande pubblico l'abbonamento o l'ingresso ai singoli spettacoli, oltre alle ...

'Tra letteratura e Teatro' - nuovo percorso nel cartellone di prosa 2018-2019 del Teatro Verdi : Dopo aver lavorato sui testi pubblici e privati di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, con due spettacoli struggenti e feroci, riannodando una lacerante antibiografia della nazione, un ...

CONFERENZA STAMPA - Venerdì 27 luglio alle 11 - 30 nel Teatro del Centro Rivana Garden - via Gaetano Pesci 181 - : ... via Gaetano Pesci 181, , sarà illustrato alla STAMPA il programma di ' Ferrara Estate in via Bologna 2018 ', rassegna di spettacoli teatrali promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione con il ...

Gogòl Day : nel Giardino del Bistrò del Teatro Massimo - domenica 22 Luglio - saranno premiati 12 Ambasciatori del Sorriso. : Oltre ai tre ospiti d'onore, a dovere impegnarsi da domenica sera a portare ancora di più in giro, ovunque vadano, la loro voglia di cambiare il mondo attraverso atteggiamenti e pratiche virtuose, ...

Teatro La Luna nel Pozzo : Rassegna teatrale 'Teatri di Terra 2018' : Per informazioni e prenotazioni potete visitare il sito web http://www.la-Luna-nel-Pozzo.com/ e la pagina facebook https://www.facebook.com/LunaPozzo/ BIGLIETTI SPETTACOLI intero '10 -ridotto '6 ...

La Bohème di Puccini nel Teatro romano di Amman : Si terrà infatti nella capitale giordana, il Festival dell'Opera di Amman, il primo destival dell'opera nel mondo arabo, che include artisti di oltre 10 diverse nazionalità. Il festival, sarà ...

Entra nel vivo "Passi segreti" - rassegna di Teatro dei luoghi di successo - a cura del Teatro delle Forche : Ticket spettacoli 'Incanti' e 'Intrighi': 10 euro. Ticket spettacolo 'Incubi': 15 euro. La rassegna "Passi Segreti", conosciuta negli anni passati come "Massafra Secret", per la sesta edizione ...

Nel Parco appuntamento con il cinema ed il Teatro sotto le stelle : Per informazioni sui prossimi spettacoli di teatro si consiglia di visitare il sito di Xiao Yan o telefonare al 349.6952335. Per il cinema invece non è stato previsto un cartellone, i film saranno ...

Anche la danza entra nel Bicchiere con 'La morte e la fanciulla' al Teatro Castagnoli di Scansano : Co-fondatore dello storico gruppo Sosta Palmizi, ora docente alla scuola di Teatro del Piccolo di Milano, con Antonella Bertoni ha portato in scena spettacoli che hanno segnato l'evoluzione del ...

Nel parco tra cinema e Teatro : La rassegna cinematografica, che è inserita nella più ampia iniziativa culturale Villa Spinola 2018, realizzata dal Comune grazie alla collaborazione di Ippogrifo Produzioni per gli spettacoli ...

Alberto Vanelli confermato presidente della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani : ... non solamente dal punto di vista gestionale, ma anche " e soprattutto " sul piano della qualità e dell'interesse dell'offerta di spettacoli e produzioni, curata dal Direttore Artistico Graziano ...