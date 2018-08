Conte dà una speranza ai pugliesi sul Tap - ma "ci sono impegni giuridici" : Sul Tap l'Italia ha preso "impegni giuridici", ma valuterà "approfonditamente" tutte le criticità segnalate dalla popolazione. È quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo incontro con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, che protesta contro il gasdotto che porterà il gas dall'Azerbaigian fino in Puglia, proprio nel territorio da lui amministrato, a San Foca."Il premier Conte ci ha ...

Le "carezze" di Trump piegano Conte su Russia - F35 e Tap : Si nasce incendiari ma si muore pompieri. L'antico adagio può essere aggiornato per raccontare l'evoluzione "istituzionale" del Movimento grillino. All'opposizione sbandierano i vessilli pacifisti e pauperisti; al governo accettano tutto: dalla Tap ai costosi F35. Il viaggio di Giuseppe Conte negli Stati Uniti ha mostrato la versatilità del nostro esecutivo. Se è vero che Conte ha incassato l'appoggio di Trump su diversi fronti (immigrazione, ...

Tap - Conte : “È strategico - ma incontrerò salentini”. Lezzi : “Bene - cambierà idea”. Sindaco di Melendugno : “M5s ci tradisce” : Da opera inutile a “opera strategica”. La consacrazione del gasdotto Tap ad opera del governo Lega-M5s arriva direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E giunge da Washington, al termine del summit di lunedì con il presidente degli Stati Uniti. Quanto peso abbia in questa parabola la volontà americana è reso chiaro anche dalla scelta delle parole usate da Donald Trump: “Voglio un qualcosa di competitivo e spero che il primo ...

L'incontro tra Conte e Trump è andato forse oltre le aspettative e rappresenta un dato importante sia per il Premier che per il nostro Paese.

La frenata di Conte su gasdotto Tap e Putin nasce per avere il sostegno sul futuro della Libia : Dietro le quinte di questo viaggio di Giuseppe Conte si agitano i timori sui rapporti tra Matteo Salvini e la Russia di Vladimir Putin. Sono inquietudini che attraversano le fasi preparatorie della visita, portate sui tavoli organizzativi dai delegati alla sicurezza della Casa Bianca, gli uomini che per conto di Donald Trump lavorano giorno e notte...

Trump a Conte : "Ok Italia su migranti ma fate la Tap e riequilibriamo il deficit commerciale" : Incontro molto cordiale tra il presidente americano e il premier Italiano con grandi complimenti per la nuova politica di Roma nel Mediterraneo, anche se quando si è parlato di temi economici Trump non ha fatto mancare di sottolineare il punto di vista "America first" anche con "l'amico Giuseppe".

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul tavolo Tap - dazi e missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

CONTE da TRUMP a WASHINGTON: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda

Conte a Washington da Trump. Tra i dossier Libia - Tap e immigrazione - : Prima visita ufficiale del premier italiano nella capitale Usa. Tanti i temi dell'agenda comune transoceanica: dal dibattito sul futuro della Nato alla collaborazione nelle missioni di pace, dai dazi ...

Conte vola a Washington da Trump : al centro dell'incontro i dossier Nato e i dazi. E il nodo sul Tap : Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles.Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, ...

Conte a Washington : Libia - Afghanistan e il gasdotto Tap i nodi del vertice con Trump : ROMA. Arriva a Washington quando Unione europea e Stati Uniti hanno da poco siglato una tregua sul tema dei dazi. Giuseppe Conte parte per il suo primo faccia a faccia con il presidente Trump con un ...

"Tav non si farà": Conte 'segue' M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo: Salvini contro lo stop: La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"