Surface Go | online le prime video-recensioni

surface-phone

(Di giovedì 2 agosto 2018) Fino ad ora, i recensori non hanno potuto pubblicare unboxing ehands-on sulGo, il nuovo tablet economico e versatile da 10 pollici, in quanto imposto ufficialmente da Microsoft. Oggi però questo vincolo non è più valido in USA poichè sono appena iniziate le spedizioni effettive del dispositivo, mentre ricordiamo che in altri Paesi come l’Italia tocca aspettare il 28 agosto. Lein lingua inglese sono state quindi pubblicate sui vari canali YouTube e qui di seguito potete osservare quelle provenienti da alcune delle testate più autorevoli come Windows Central, The Verge e Engadget.