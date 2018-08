Surface Andromeda potrebbe essere dotato di una modalità produttiva

Surface Andromeda : Microsoft brevetta due fotocamere per le videochiamate : Nel corso degli ultimi anni, Microsoft ha progettato tantissimi brevetti sul dispositivo mobile definitivo descrivendo in termini tecnici la cerniera ridisegnata più volte, il display, il sistema operativo e così via dicendo. Quest’oggi vediamo un altro brevetto piuttosto recente reso pubblico alcune settimane fa e depositato il 30 giugno 2017, un data piuttosto vicina a quella attuale se la si confronta alle altre risalenti anche al 2016. ...

Surface Andromeda potrebbe avere una struttura estendibile : Fino ad ora abbiamo considerato Surface Andromeda come un dispositivo dotato di Windows Core OS la cui particolarità hardware consiste in due display uniti da una cerniera formando una struttura completamente pieghevole, tuttavia, un nuovo progetto interno di Microsoft ci mostra un qualcosa di differente. I colleghi di Windows Latest hanno notato la pubblicazione di un brevetto ufficiale del Colosso di Redmond avvenuta pochi giorni fa e ...

Surface Andromeda : la speranza è l’ultima a morire! : Due settimane fa, in conseguenza di un presunto abbandono del progetto Surface Andromeda, è comparsa online una nuova petizione per convincere Microsoft a tener vivo il sogno di tutti noi. Oggi, grazie anche all’aiuto di tutti i blog del mondo, la petizione ha raggiunto l’inaspettato numero di quasi 17.000 firme e, considerando che si tratta di un dispositivo che ancora non è stato nemmeno ufficialmente annunciato, ha sorpreso tutti ...

“Surface Andromeda? Cosa me ne faccio?” | LA VOCE DEL POPOLO : “Surface Andromeda è stato cancellato!”. “Surface Andromeda è stato posticipato!”. “Surface Andromeda muore ancor prima di nascere.” Questi sono solo alcuni dei titoli che abbiamo letto negli ultimi giorni circa la presunta cancellazione del “dispositivo mobile perfetto”. Dopo aver letto le opinioni di Cosmocronos sull’eventualità di vedere un dispositivo del genere a meno di 1000$, ...

Microsoft sta rielaborando l’hardware e il software di Surface Andromeda : Dopo aver visto le numerose indiscrezioni che confermano la presentazione di Andromeda posticipata al 2019, Paul Thurrot, noto giornalista e leaker del mondo Microsoft, dice la sua in un articolo pubblicato poche ore fa.-- Secondo il giornalista, Microsoft ha deciso di positicipare al prossimo anno l’annuncio del dispositivo mobile definitivo, inizialmente previsto per l’autunno del 2018, appena poche settimane fa e la motivazione non risiede ...

Surface Andromeda è stato “ufficialmente” rimandato all’anno prossimo? : Continuano incessanti le indiscrezioni riguardanti il Surface Andromeda che, sebbene ormai sicuri della sua esistenza nei laboratori di Redmond, persiste ancora qualche dubbio sulla commercializzazione. Steve Troughton-Smith, uno sviluppatore piuttosto famoso sia in ambito Apple che Microsoft, ha affermato pochi giorni fa tramite il suo account Twitter che Surface Andromeda è stato “ufficialmente” rimandato all’anno prossimo e ...

“Surface Andromeda a meno di 1000$? Ma non scherziamo!” [LA VOCE DEL POPOLO] : La presunta cancellazione del tanto discusso Surface Andromeda ha fatto discutere moltissimo tutti i fan e non. Le ipotesi circa quest’eventualità sono state molteplici e contrastanti e noi di Surface Phone Italia, come accade da diverso tempo nella nostra rubrica de “La VOCE del popolo”, abbiamo selezionato il miglior commento. In uno scenario in cui si ipotizza la cancellazione del dispositivo Microsoft più discusso e ...

Surface Andromeda : ha senso per Microsoft? Come potrebbe avvenire la sua commercializzazione? : I rumor e i brevetti di Microsoft riguardo il Surface Andromeda ci hanno consentito in poco più di un anno di capire l’utilià del device, il suo rivoluzionario form-factor e il nuovo software costituito da Windows Core OS. In questo articolo vediamo perchè il cosiddetto dispositivo mobile definitivo ha un senso per la nuova Microsoft creata dal CEO Satya Nadella e se può soprattutto avere un mercato su cui l’azienda potrebbe ...

Surface Andromeda : lanciata una petizione per convincere Microsoft a non abbandonarlo : Purtroppo il rumor secondo il quale Microsoft starebbe realmente pensando di cancellare Andromeda sta diventando sempre più preoccupante allarmando non poco gli utenti. Sebbene l’indiscrezione lanciata da Mary Jo Foley non sia stata ancora confermata, sono molti i fan che vogliono impedire a Microsoft di abbandonare il device. L’utente Zachary Hinski ha pensato bene a tal proposito di lanciare una petizione online, pubblicata sul ...

Surface Andromeda : sviluppatore realizza la prima app compatibile con due display : Negli SDK Redstone 5 appartenenti alle ultime build Insider rilasciate da Microsoft, sono state implementate delle nuove API denominate “TwoPaneView”. Queste, inizialmente scoperte dal leaker WalkingCat, riportano il “comportamento” che un determinato software deve assumere quando in esecuzione su un dispositivo dotato di due display di uguali dimensione come, appunto, il nostro Andromeda. Il developer Zhyowen Cui, ...

Andromeda e Surface Go hanno già ottenuto la certificazione FCC : La questione relativa alla cancellazione di Andromeda, nata con l’articolo pubblicato da Mary Jo Foley per conto di ZDNet, ha fatto discutere di sè rappresentando un’eventualità inaspettata e decisamente deludente. Nel frattempo scopriamo che il “dispositivo mobile definitivo” avrebbe già ottenuto la certifiazione FCC superando a pieni voti i requisiti minimi delle onde elettromagnetiche imposte dalla Commissione federale ...

Surface Andromeda è stato già cancellato? : Mentre Windows Central e The Verge si mostrano più che ottimisti riguardo il Surface Andromeda, ZDNet, un altro blog molto vicino a Microsoft, ribalta totalmente la situazione. Secondo quanto riportato dalla giornalista Mary Jo Foley, il cosiddetto dispositivo mobile definitivio non verrà commercializzato sicuramente entro quest’anno poichè attualmente le componenti di quel che conosciamo come Windows Core OS non saranno pronte in tempo ...

Surface Andromeda : ecco come Microsoft tenterà di risolvere il problema delle app : Il Surface Andromeda sarà un dispositivo utile nell’ambito della produttività permettendo agli utenti di avere un vero PC all’interno di uno chassis completamente tascabile e, ovviamente, con il supporto alle funzionalità telefoniche.-- Tuttavia, nonostante il device non sia stato nemmeno ancora presentato ufficialmente se non attraverso dei teaser e concept, in molti si chiedono già come Microsoft risolverà il problema delle ...

A partire da oggi Surface Andromeda non è più un semplice rumor : Fino ad ora abbiamo considerato il Surface Andromeda come un’indiscrezione altamente affidabile e attendibile ma pur sempre un’indiscrezioni; a partire da oggi le cose cambiano. I colleghi di The Verge, il blog di tecnologia più famoso al mondo, sono riusciti ad ottenere alcuni documenti interni a Microsoft tra cui una mail inviata ad alcuni dipendenti dove la stessa compagnia riporta l’esistenza di un dispositivo Surface ...