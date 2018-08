Superbollo 2018 | quali auto lo pagano e come si calcola

leggioggi

(Di giovedì 2 agosto 2018) Possedere un’oggi non è per nulla economico. Anzi, rischia di diventare una spesa enorme che incide non poco nel budget annuale di una famiglia: non solo le rate dell’acquisto, ma anche assicurazione rc, benzina, bolloe, dulcis in fundo,. Scopri quanto devi pagare diMa che cos’è esattamente questa supertassa, che si aggiunge al pagamento della già tradizionale tassamobilistica? Si, perché alcunenonsolo il bollo, ma anche il. Vediamo in dettaglio cosa sono bollo e, chi deve pagarli, entro quando e. Bollo: cos’é È conosciuto anchetassamobilistica ed è una tributo che si deve pagare alla propria Regione se si è proprietari di unmobile o moto, iscritti al Pubblico registromobilistico. Attenzione, perché si deve pagare sempre, indipendentemente che si utilizzi la propria ...