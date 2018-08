Sulla strada dei profumi al volante della nuova Ford Focus

Roma - schianto in autostrada : due morti e un ferito grave Sulla A1 : Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due ...

Incontro Di Maio-Le Maire : "Sulla buona strada" per Fincantieri/Stx : Così su Twitter il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, al termine dell'Incontro a Roma con il vice premier, Luigi Di Maio. Un Incontro durante il quale è stata discussa la strategia di ...

Grave incidente Sulla Regina strada chiusa a Menaggio : Grave incidente sulla Regina, l'impatto è avvenuto intorno alle 13.30. Grave incidente sulla Regina L'incidente è avvenuto all'interno della galleria 'Loveno' all'altezza di Menaggio. Coinvolte nell'...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l'India Sulla strada dell'Italia. Azzurre per la vendetta dopo l'eliminazione da Rio 2016 : ... il ct azzurro, che sta guidando questa squadra a riscrivere passo dopo passo la storia di questo sport in Italia. Oggi, alle 19 italiane, le Azzurre cercheranno finalmente di infrangere il tabù ...

GR : frana Sulla strada dell'Albula - passo chiuso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l’India Sulla strada dell’Italia. Azzurre per la vendetta dopo l’eliminazione da Rio 2016 : Corsi e ricorsi storici, un tabù da sfatare assolutamente. Italia-India, una partita che nel calcio può dir poco, ma nell’Hockey su prato, almeno a livello femminile, porta amaro in bocca e lacrime alla squadra tricolore. 2012, un gol discusso portò le asiatiche ai Giochi Olimpici di Londra. 2015, Anversa: ancora uno spareggio, in palio c’è un posto per i Giochi di Rio 2016, le indiane si impongono agli shoot-out. Sono passati 3 ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l’India Sulla strada dell’Italia. Azzurre per la vendetta dopo l’eliminazione da Rio 2016 : Corsi e ricorsi storici, un tabù da sfatare assolutamente. Italia-India, una partita che nel calcio può dir poco, ma nell’Hockey su prato, almeno a livello femminile, porta amaro in bocca e lacrime alla squadra tricolore. 2012, un gol discusso portò le asiatiche ai Giochi Olimpici di Londra. 2015, Anversa: ancora uno spareggio, in palio c’è un posto per i Giochi di Rio 2016, le indiane si impongono agli shoot-out. Sono passati 3 ...

Operaio autostradale muore a 58 anni falciato Sulla A24 - : L'Aquila - Un Operaio di una ditta di manutenzione autostradale, S.D.G. di 58 anni di Carsoli (L'Aquila), è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto sull'autostrada A24 all'altezza di Carsoli, direzione L'Aquila. L'uomo secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un autocarro. Sul posto oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Carsoli che stanno ...

Lazio - sfuma Wesley : 'Resto al Bruges'. Patric : 'Siamo Sulla strada giusta'. : Non lascerà il Belgio, almeno in questa sessione di mercato, Wesley Moraes. L'attaccante 21enne del Bruges, cercato dalla Lazio come sostituto di Immobile per la prossima stagione, esclude un suo ...

Schianto frontale Sulla strada del Tonale : morti un ragazzo e una ragazza - due feriti. Sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Bergamo - schianto frontale Sulla strada del Tonale : due morti e due feriti. Sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

'Vacanze coi fiocchi' - volantinaggio della Polizia Municipale di Foggia Sulla sicurezza stradale : Quest'anno nel mirino i tre fattori che, da soli, causano oltre la metà degli incidenti: velocità eccessiva, distrazione al volante e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Un dato, questo, che ...

Sicilia - scontro moto-auto Sulla strada provinciale : 36enne muore dopo 7 giorni di agonia : L’incidente stradale tra la moto su cui viaggiava Giuseppe Pizzo e un’auto è avvenuto lo scorso 19 luglio in Sicilia, sulla strada provinciale Caccamo-Termini Imerese. L'uomo, trentaseienne originario di Caccamo, era stato portato in ospedale a Palermo, ma dopo sette giorni d’agonia si è arreso.Continua a leggere

Ufficiale : il Milan annuncia il ritorno di Leonardo. Scaroni : "Sulla strada del successo" : L'annuncio del club rossonero. Leo torna al Milan dopo nove stagioni. Il comunicato del club. Domani alle 16,30 conferenza stampa