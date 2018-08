Successo perl l' 11a edizione del Piccolo Opera Festival Fvg

VERISSIMO - NON VA IN ONDA/ Oggi - 2 giugno : una stagione di Successo con la perla "Royal Wedding" : Oggi 1 giugno 2018 il programma VERISSIMO non va in ONDA: dopo una stagione trionfale in termini di ascolti, vanno in ONDA le migliori interviste realizzate da Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:00:00 GMT)