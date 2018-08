Su Foa è rottura nel centrodestra. Berlusconi : «Fi non lo rivoterà». Salvini : «Hanno scelto il Pd» : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai: «È stato appurato...

Su Foa è rottura nel centrodestra. Berlusconi : 'Fi non lo rivoterà'. Salvini : 'Hanno scelto il Pd' : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai : 'È stato appurato che l'eventuale ...

Prove tecniche di rottura. Salvini forza su Foa e Forza Italia non lo vota. Crisi inedita tra cda Rai e Vigilanza : Tutto racconta di un salto di qualità nel livello dello scontro. Non solo quello "politico" annunciato nel centrodestra, a meno di tanto clamorose quanto improbabili novità. Ma di una Crisi dai contorni non definiti. Col consiglio di amministrazione della Rai che vota Marcello Foa pur sapendo che i numeri in commissione Vigilanza non ci sono. Il che prefigura uno scenario inedito. Di contrapposizione tra cda e Vigilanza, ovvero tra ...