Stupra e pesta una 17enne al parco Il migrante non potrà essere espulso

(Di giovedì 2 agosto 2018) Ha il permesso di soggiorno e quindi "nonneppure", dice irritato Paolo Grimoldi. E pensare che il 19enne marocchino ha sbattuto a terra,to e infineto selvaggiamente una minorenne.Siamo a Rho, piccolo centro nel Milanese. Neldi via Mazzo il 19enne marocchino si trovava in compagnia di una. È lunedì mattina.I due si sono conosciuti occasionalmente la sera prima. Lui è ubriaco. La prende, la spinge a terra, abusa di lei e le ruba il cellulare. Per frenare la sua resistenza poi la picchia a calci e pugni.La giovane, sotto choc, si è rivolta il giorno dopo ai carabinieri di Rho nella speranza di trovare il colpevole e assicurarlo alla giustizia. Immediate sono partite le indagini e gli accertamenti. Accompagnata al pronto soccorso dell'Ospedale della cittadina e alla "Clinica Mangiagalli" di Milano, i medici hanno realizzato i dovuti esami ...