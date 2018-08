Studio legale Santonicola | info su AFAM | abilitati estero e ISEF

Alfano torna avvocato : consulente per l'estero del super Studio legale : 'Dopo aver definitivamente lasciato la politica, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla libera professione, con un particolare orientamento allo scenario e ai mercati internazionali e l'...

Scatti stipendiali : l’ennesima vittoria dello Studio legale Santonicola : Gentili docenti, la parte ricorrente, nostra assistita, personale docente a tempo indeterminato dal Novembre 2007, esponeva di aver svolto attività scolastica, in passato, sulla scorta di svariati contratti a termine. Durante tutto il periodo di precariato le era stato negato ogni avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio. A questo punto conveniva in giudizio il M.I.U.R., […] L'articolo Scatti stipendiali: l’ennesima ...

Alfano consulente per un grosso Studio legale. Si occuperà di Africa e Medio Oriente : 'Dopo aver definitivamente lasciato la politica, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla libera professione, con un particolare orientamento allo scenario e ai mercati internazionali e l'...

Consulenza legale all'edilizia Premio a uno Studio lecchese : LECCO Lo studio legale 'Ar-Legally' di Angelo Rota è tra i finalisti dell'ottava edizione de 'Le Fonti Legal Awards'. Durante la cerimonia di premiazione tenuta a Palazzo Mezzanotte a Milano, lo ...

Omicidio-suicidio da choc : va dal notaio per la separazione invece spara alla moglie e si uccide nello Studio legale : UDINE - Omicidio suicidio in pieno centro a Udine in via Rialto dove una coppia in fase di separazione si era recata nello studio di un notaio per redigere un atto. Improvvisamente l'uomo ha...

Nuovo trailer di Suits 8 senza Meghan Markle e Patrick J. Adams : rivelato il nome dello Studio legale : Il dopo Meghan Markle e Patrick J. Adams sta per iniziare e il Nuovo trailer di Suits 8 alza il velo su quello che sarà la serie senza di loro. Proprio nelle scorse ore Usa Network ha rilasciato il video che rivela nuovi dettagli sulla stagione numero otto, la prima senza Mike e Rachel che, proprio nel finale della settima, si sono detti sì al cospetto di amici e parenti prima di partire per una nuova avventura. Come sarà lo studio legale ...