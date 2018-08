Strage di Bologna | 38 anni fa un sabato di sangue e orrore

2 agosto - l'anniversario della Strage di Bologna : 2 agosto 1980, ore 10.25: è Strage a Bologna. Esplode una bomba lasciata nella sala d'attesa della Stazione Centrale e uccide 85 persone, lasciando a terra oltre 200 feriti. Tra i morti, due tassisti in attesa di clienti all'esterno della Stazione, alcuni passeggeri del treno Ancona - Chiasso in sosta al primo binario, impiegati degli uffici del primo piano, avventori e personale del Bar Tavola Calda adiacente alla sala d'attesa, gremita di ...

Trentotto anni fa la Strage alla Stazione di Bologna - ma la verità ancora non c'è : Teleborsa, - Nell'ala ovest della Stazione di Bologna c'è un orologio che segna le 10.25 di mattina da 38 anni . E' fermo dal 2 agosto del 1980 quando 23 chili di esplosivo, una miscela di 5 kg di ...

Anniversario Strage di Bologna 2 agosto 2018 : programmazione Rai : Anniversario Strage DI Bologna 2 agosto 2018. Documentari, film, approfondimenti giornalistici, collegamenti in diretta, ma anche musica e speciali Web, per continuare a ricordare. Così la Rai torna a raccontare quel 2 agosto del 1980 quando, alle 10:25, alla stazione di Bologna una bomba esplode causando 85 morti e oltre 200 feriti. Anniversario Strage di Bologna 2 agosto 2018: programmazione Rai Stazione centrale di Bologna, 2 agosto ...

Strage di Bologna - 38 anni fa la bomba che squarciò la stazione. Il ministro della Giustizia Bonafede alla cerimonia : A 38 anni di distanza, Bologna non dimentica la Strage del 2 agosto 1980 che distrusse parte della stazione uccidendo 85 viaggiatori e ferendo altre 200 persone. Fra i protagonisti di questo anniversario, anche il bus 37 sul quale furono caricate le prime vittime, simbolo della risposta immediata della città. Se l’anno scorso fu trasportato in piazza Medaglie d’oro, quest’anno, dopo la revisione, sfilerà su strada in corteo da via Irnerio fino ...

Una 'Sinfonia di soccorsi' per ricordare la Strage di Bologna : ...storica che ha analizzato tutti i documenti trovati negli archivi comunali poi selezionati e raccolti in un volume curato dall'Assemblea legislativa dal titolo 'La solidarietà e il dolore del mondo ...

Strage di Bologna : 38 anni dopo una programmazione dedicata in tv e alla radio : Stazione centrale di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10.25. Nella sala d’aspetto di seconda classe , contenuta in una valigia abbandonata, una bomba di inaudita potenza esplode investendo persone e cose, compreso il treno Ancona – Chiasso, in sosta al binario 1: 85 i morti, oltre 200 i feriti. Da quel giorno, tra depistaggi e processi, sono passati 38 anni e proprio alla vigilia dell’anniversario, dopo le rogatorie in Svizzera, arrivano ...

Strage di Bologna 38 anni dopo : programmazione dedicata sui canali Rai : Strage di Bologna Trentotto anni trascorsi tra depistaggi, segreti e processi. La Strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, è una ferita ancora aperta nella storia italiana. Gli esecutori materiali dell’attentato, che provocò 85 morti e oltre 200 i feriti, sono stati condannati ma all’appello mancano ancora i mandanti e i nomi di tutti i depistatori. Nel giorno in cui ne ricorre l’anniversario, la Rai ricorderà il ...

Strage Bologna - ci sarà anche Bonafede : ANSA, - Bologna, 29 LUG - anche Alfonso Bonafede rappresenterà il Governo alle celebrazioni per il 38/o anniversario della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. "Mi ha telefonato ieri la sua segreteria ...

Strage di Bologna - la mano dei Servizi segreti : i documenti inediti sull'Espresso in edicola : Ma questa è stata anche la settimana della scomparsa di Sergio Marchionne, il manager che ha portato la grande industria dal 900 al nuovo secolo, da Torino al mondo. Lo ricordiamo come un "sovversivo"...

Bologna - studenti e docenti dell'Alma Mater analizzeranno le macerie della Strage alla stazione : Bologna - docenti, studenti e diplomati del master in Analisi chimiche e Chimico-tossicologiche forensi dell'Università di Bologna, affiancheranno il perito Danilo Coppe nell'analisi delle macerie ...

Strage Bologna - via analisi su macerie : ANSA, - Bologna, 16 LUG - Docenti, studenti e diplomati del master in analisi chimiche e Chimico-tossicologiche forensi dell'Universita' di Bologna, affiancheranno il perito Danilo Coppe nell'analisi ...

Strage di Bologna - Fioravanti contro l’ex pm Nunziata : “Ci disse di accusare due morti”. Bolognesi : “Sono ritorsioni” : Si è scagliato contro il pubblico ministero che per primo si occupò della Strage di Bologna. Un massacro per il quale è stato condannato ma per cui si considera ancora oggi innocente. Valerio Fioravanti ha concluso oggi la sua testimonianza al processo in corso sull’eccidio che il 2 agosto del 1980 uccise 85 persone ferendone otre duecento. L’unico imputato è Gilberto Cavallini, accusato di concorso nell’eccidio per il quale ...

Strage di Bologna : Fiore chiamato a testimoniare : Bologna - Roberto Fiore testimonierà nel processo per la Strage del 2 agosto. Il leader di Forza Nuova comparirà in aula per rispondere alle domande sull'attentato alla stazione di Bologna: 85 morti e ...