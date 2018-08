Strage di Bologna | 38 anni fa la bomba alla stazione | 85 morti Bonafede | «Atti saranno

Strage di Bologna - il presidente Mattarella : “Restano zone d’ombra da illuminare” : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio per la commemorazione delle vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980: "I processi giudiziari sono giunti fino alle condanne degli esecutori, delineando la matrice neofascista dell'attentato. Le sentenze hanno anche individuato complicità e gravissimi depistaggi. Ancora restano zone d'ombra da illuminare".Continua a leggere

Strage di Bologna - 38 anni fa la bomba alla stazione. Bonafede : 'Atti saranno pubblici'. Mattarella : 'Restano ombre' : 'Restano zone d'ombra', ricorda il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a 38 anni dalla Strage alla stazione di Bologna costata la vita a 85 persone. Un attentato che i processi ...

Strage di Bologna - bomba in stazione : Bonafede “stato negligente”/ Ultime notizie 2 agosto : parla Mattarella : Strage alla stazione di Bologna, la bomba del 2 agosto 1980: Ultime notizie, Bonafede "Stato negligente per 38 anni, ora la verità". Mattarella, "ancora zone d'ombra e depistaggi"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:40:00 GMT)

Strage di Bologna - il presidente Matterella : “Restano zone d’ombra da illuminare” : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio per la commemorazione delle vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980: "I processi giudiziari sono giunti fino alle condanne degli esecutori, delineando la matrice neofascista dell'attentato. Le sentenze hanno anche individuato complicità e gravissimi depistaggi. Ancora restano zone d'ombra da illuminare".Continua a leggere

Strage Bologna : Mattarella - restano zone ombra : "I processi giudiziari sono giunti fino alle condanne degli esecutori, delineando la matrice neofascista dell'attentato. Le sentenze hanno anche individuato complicità e gravissimi depistaggi. Ancora ...

Strage di Bologna - Bonafede : obbligo morale di arrivare alla verità : Roma, 2 ago., askanews, - 'C'è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida: giungere ad una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo e l'unico vero modo di onorare le ...

Paolo Bolognesi : "Vi racconto gli ultimi segreti sulla Strage di Bologna" : Per Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione vittime della strage di Bologna di cui ricorre oggi il 38mo anniversario, sulla carneficina alla stazione non c'è alcun mistero. "Non ci sono misteri, ma solo segreti: i misteri hanno a che fare con le religioni, i segreti invece con le protezioni di cui hanno goduto personaggi e strutture".All'HuffPost, Bolognesi racconta gli ultimi segreti sulla strage che la tenacia dei parenti delle ...

Strage di Bologna - la prima di Bonafede : "Lo Stato è rimasto in silenzio". Mattarella : "Ancora zone d'ombra" : Il presidente della Repubblica, da Bologna, ricorda le 85 vittime della Strage del 2 agosto 1980: "L'orologio della stazione, fissato sulle 10 e 25, è divenuto simbolo" della memoria e "di un dovere morale di vigilanza che è parte del nostro essere cittadini, di una incessante ricerca della verità che non si fermerà davanti alle opacità rimaste", ha affermato. Il ricordo di quel giorno non è Stato ...

Strage di Bologna - 38 anni fa la bomba alla stazione. Mattarella : 'Restano ombre' : 'I processi giudiziari sono giunti fino alle condanne degli esecutori, delineando la matrice neofascista dell'attentato. Le sentenze hanno anche individuato complicità e gravissimi depistaggi. Ancora ...

Strage di Bologna - Bonafede alla commemorazione : “Verità è un obbligo morale. Finora Stato negligente - ora fatti” : “C’è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida: giungere a una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo è l’unico vero modo di onorare le vittime e realizzare le legittime e sacrosante richieste dei loro familiari”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo intervento in consiglio comunale all’anniversario della Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto ...

Strage di Bologna - Mattarella : restano zone d'ombra da illuminare : ... prometto fatti" - "Per me è incredibile che, dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni, i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato ...

Strage Bologna - Mattarella : restano zone d'ombra da illuminare : 'I processi giudiziari sono giunti fino alle condanne degli esecutori' della Strage alla stazione di Bologna, 'delineando la matrice neofascista dell'attentato. Le sentenze hanno anche individuato ...

Strage Bologna - Mattarella : ancora ombre - ricerca verità continua : Roma, 2 ago., askanews, - 'Sono trascorsi trentotto anni dalla tremenda Strage di Bologna, che straziò 85 vite innocenti, con indicibili sofferenze in tante famiglie, ferendo in profondità la ...

Strage Bologna - Mattarella : restano zone d'ombra da illuminare : "I processi giudiziari sono giunti fino alle condanne degli esecutori" della Strage alla stazione di Bologna, "delineando la matrice neofascista dell’attentato. Le sentenze hanno anche individuato complicità e gravissimi depistaggi. Ancora restano zone d’ombra da illuminare". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 38esimo anniversario ...