Strage Bologna | Fico | Stato che copre chi depista non è uno Stato

Strage di Bologna - Fico : 'Non voglio uno Stato senza verità' : "Uno Stato che non cerca la verità fino in fondo non si può dire Stato". A parlare è il presidente della Camera, Roberto Fico, dal palco della stazione di Bologna per le cerimonie del 2 agosto nel 38.

Strage Bologna. Bonafede : tutti gli atti pubblici - verità un obbligo - : A 38 anni dall'esplosione che ha ucciso 85 persone e ne ha ferite oltre 200, il ministro della Giustizia accusa: "C'è uno Stato che è rimasto in silenzio". Fico durante le commemorazioni: no a Stato ...

Bologna - 2 agosto : le voci del 38esimo anniversario della Strage. Fico : «Uno Stato che non cerca la verità non si può dire Stato» : «Sono trascorsi trentotto anni dalla tremenda Strage di Bologna, che straziò 85 vite innocenti, con indicibili sofferenze in tante famiglie, ferendo in profondità la coscienza del nostro popolo» ha ...

La deputata Fdi Paola Frassinetti : "La Strage di Bologna non ha matrice fascista". E la Camera insorge : La deputata di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti non crede che la strage di Bologna, di cui oggi cade il 38esimo anniversario, abbia una matrice fascista. Lo ha affermato alla Camera dei Deputati e, alle sue parole, l'Aula è insorta. La verità non si "è ancora affermata. I veri colpevoli non sono stati ancora condannati", ha detto Frassinetti. "Bisognerebbe avere il coraggio di dire che i giudici a Bologna sono sempre ...

Strage Bologna - Bonafede : "Ora faro su verità inconfessabili" : "E' necessario accendere un faro su verità inconfessabili , perché le nuove generazioni hanno bisogno di conoscere la verità". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo intervento all'...

Strage di Bologna - il presidente Mattarella : “Restano zone d’ombra da illuminare” : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio per la commemorazione delle vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980: "I processi giudiziari sono giunti fino alle condanne degli esecutori, delineando la matrice neofascista dell'attentato. Le sentenze hanno anche individuato complicità e gravissimi depistaggi. Ancora restano zone d'ombra da illuminare".Continua a leggere

Strage di Bologna - 38 anni fa la bomba alla stazione : 85 morti Bonafede : «Atti saranno pubblici» : ... dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni, i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato e dimostrano di credere nello Stato. Mi onora ...

