Strage Bologna | Mattarella | restano zone d' ombra da illuminare

Strage Bologna - Mattarella : ancora ombre - ricerca verità continua : Roma, 2 ago., askanews, - 'Sono trascorsi trentotto anni dalla tremenda Strage di Bologna , che straziò 85 vite innocenti, con indicibili sofferenze in tante famiglie, ferendo in profondità la ...

Strage di Bologna - 38 anni fa un sabato di sangue e orrore - : Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo squarcia la stazione causando 85 morti e 200 feriti. In via definitiva vengono condannati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi ...

2 agosto - l'anniversario della Strage di Bologna : 2 agosto 1980, ore 10.25: è Strage a Bologna . Esplode una bomba lasciata nella sala d'attesa della Stazione Centrale e uccide 85 persone, lasciando a terra oltre 200 feriti. Tra i morti, due tassisti in attesa di clienti all'esterno della Stazione, alcuni passeggeri del treno Ancona - Chiasso in sosta al primo binario, impiegati degli uffici del primo piano, avventori e personale del Bar Tavola Calda adiacente alla sala d'attesa, gremita di ...

Anniversario Strage di Bologna 2 agosto 2018 : programmazione Rai : Anniversario Strage DI Bologna 2 agosto 2018 . Documentari, film, approfondimenti giornalistici, collegamenti in diretta, ma anche musica e speciali Web, per continuare a ricordare. Così la Rai torna a raccontare quel 2 agosto del 1980 quando, alle 10:25, alla stazione di Bologna una bomba esplode causando 85 morti e oltre 200 feriti. Anniversario Strage di Bologna 2 agosto 2018 : programmazione Rai Stazione centrale di Bologna , 2 agosto ...

Strage di Bologna - 38 anni fa la bomba che squarciò la stazione. Il ministro della Giustizia Bonafede alla cerimonia : A 38 anni di distanza, Bologna non dimentica la Strage del 2 agosto 1980 che distrusse parte della stazione uccidendo 85 viaggiatori e ferendo altre 200 persone. Fra i protagonisti di questo anniversario, anche il bus 37 sul quale furono caricate le prime vittime, simbolo della risposta immediata della città. Se l’anno scorso fu trasportato in piazza Medaglie d’oro, quest’anno, dopo la revisione, sfilerà su strada in corteo da via Irnerio fino ...