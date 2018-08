Storie tira e molla | come dire basta

vanityfair

(Di giovedì 2 agosto 2018) Uncontinuo: eccopotresti definire il tuo rapporto con lui. Sì perché a quanto pare, non riesci a stare bene né con lui né senza di lui. Ecco, se ti trovi proprio in questa situazione – ossia se ormai, di certo, capisci solo che non trovi pace né quando stai con il tuo compagno né quando stai senza di lui – allora sappi che è arrivato per te il momento di reagire. Il momento dia questa altalena di emozioni. Il problema, dirai tu, è che non è semplice. Vero. Verissimo. «Capita a molte persone di ritrovarsi all’interno di relazioni» osserva Laura Rivolta, psicoterapeuta di Milano. «E uscirne fuori non è affatto facile. Tuttavia – aggiunge l’esperta – è necessario, perché vivere un rapporto altalenante non fa bene a nessuno.» Perché è deleterio rimanere invischiati in un rapporto? «Perché un rapporto così, nel corso del tempo, ...